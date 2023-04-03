|
Reklam
Reklam
Özgün

TÜBİTAK personel alımı iş ilanı yayılandı

TÜBİTAK personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığında görev yapmak üzere 195 proje personel alınacak. Başvurulurın 24 Nisan’a tarihine kadar yapılması gerekiyor. Peki TÜBİTAK personel alım şartları neler, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nereye nasıl yapılır? İşte TÜBİTAK güncel personel alım ilanı ve detayları.

09:26 . 3/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
TÜBİTAK personel alımı

TÜBİTAK personel alımı

TÜBİTAK personel alımı 2023 son dakika haberleri gelmeye devam diyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığında görev yapmak üzere 195 personel alınacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!

TÜBİTAK personel alımı kontenjanları

  • TÜBİTAK'ın proje personeli ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne (SAGE) 183, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsüne (TÜSSİDE) 12 proje personeli istihdam edilecek.

TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?

TÜBİTAK personel alım ilanı için başvurular 24 Nisan'da sona erecek.

TÜBİTAK personel alımı başvurusu nereye, nasıl yapılacak?

Müracaatlar için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun sitelerinde yer alıyor.

Araştırmacı, teknik ve destek personeli, AR-GE teknisyeni ve usta kadrolarını kapsayan alım için başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (https://kariyer.tubitak.gov.tr) yapılabilecek.

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı yapıyor: İşte kontenjan dağılımları
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 sözleşmeli personel alımı yapıyor: İşte kontenjan dağılımları

Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapacak. Açıklama, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığının personel alımlarına dair konuşan Bozdağ, “Adalet Bakanlığı olarak yakında personel alım ilanına çıkacağız.” dedi. Adalet Bakanlığı işçi alım branş ve kontenjan dağılımına göre, 9 bin 229 Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde, 8 bin 376 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 700 İcra Dairesi bünyesinde olmak üzere 18 bin 305 personel alımı gerçekleştirecek. Peki Adalet Bakanlığı işçi alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılacak? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı şartları ile kontenjanları ve branş dağılımı.



#TÜBİTAK kariyer
#TÜBİTAK personel alımı ilanı
#KPSS’siz personel alımı
42 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.