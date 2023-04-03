TÜBİTAK personel alımı
TÜBİTAK personel alımı 2023 son dakika haberleri gelmeye devam diyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığında görev yapmak üzere 195 personel alınacak. Peki, TÜBİTAK personel alımı başvurusu nasıl yapılır? TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları!
TÜBİTAK personel alımı kontenjanları
- TÜBİTAK'ın proje personeli ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne (SAGE) 183, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsüne (TÜSSİDE) 12 proje personeli istihdam edilecek.
TÜBİTAK personel alımı başvurusu ne zaman bitecek?
TÜBİTAK personel alım ilanı için başvurular 24 Nisan'da sona erecek.
TÜBİTAK personel alımı başvurusu nereye, nasıl yapılacak?
Müracaatlar için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun sitelerinde yer alıyor.
Araştırmacı, teknik ve destek personeli, AR-GE teknisyeni ve usta kadrolarını kapsayan alım için başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (https://kariyer.tubitak.gov.tr) yapılabilecek.