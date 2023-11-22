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TÜBİTAK personel alımı ilanı yayımladı: Araştırmacı - Ar-ge teknisyeni alacak

Kamu alımları iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere 27 proje personeli (araştırmacı, Ar-ge teknisyeni) istihdam edilecek. Peki TÜBİTAK personel alımı başvuruları ne zaman? İşte detaylar.

11:40 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TÜBİTAK personel alımı iş ilanı

TÜBİTAK personel alımı iş ilanı

TÜBİTAK personel alımı ilanı
'de yayımlandı. TÜBİTAK personel alımı ilanı paylaştı. İlana göre, 27 proje personeli TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

TÜBİTAK personel alımı başvuruları 13 Aralık 2023'te sona erecek. Müracaatlar için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun (
) sitelerinde yer alıyor.

TÜBİTAK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurum internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.


#TÜBİTAK
#kamu alımı
#personel alımı
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