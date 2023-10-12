Tufan füzesi

, bir lazer sistemi ile güdümlenir. Füzenin fırlatıcısı, hedefi lazerle işaretler. Füze, lazer ışınının takip ederek hedefe doğru ilerler. Tufan Füzesi, zırhlı hedefleri imha etmek için tasarlanmıştır. Füzenin başlığında, hedefi bulmak ve ona kilitlenmek için bir kızılötesi arayıcı bulunur. Füze, hedefe yaklaştığında, arayıcı hedefi kilitler ve füzeyi hedefe doğru yönlendirir. Füzenin harp başlığı,120 kilogramlık bir patlayıcı içerir.