Tufan füzesi
Tufan füzesi
, bir lazer sistemi ile güdümlenir. Füzenin fırlatıcısı, hedefi lazerle işaretler. Füze, lazer ışınının takip ederek hedefe doğru ilerler. Tufan Füzesi, zırhlı hedefleri imha etmek için tasarlanmıştır. Füzenin başlığında, hedefi bulmak ve ona kilitlenmek için bir kızılötesi arayıcı bulunur. Füze, hedefe yaklaştığında, arayıcı hedefi kilitler ve füzeyi hedefe doğru yönlendirir. Füzenin harp başlığı,120 kilogramlık bir patlayıcı içerir.
Tufan Füzesi nerede kullanıldı?
Tufan Füzesi nerede kullanıldı?
Tufan Füzesi, 2002 yılından bu yana İran Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaktadır. Füze, İran'ın yanı sıra Suriye, Lübnan ve Yemen gibi ülkelerde de kullanılmaktadır.
Tufan füzesi menzili ve özellikleri neler?
Tufan füzesi menzili ve özellikleri neler?
Tufan Füzesi'nin teknik özellikleri şunlardır:
- Menzil: 3.5 km'den fazla
- Hızı: 270 metre/saniye
- Harp başlığı: 120 kilogramlık patlayıcı
- Arayıcı: Kızılötesi
- Uzunluk: 1.16-1.45 m
- Namlu Çapı: 0.152 m
- Motor: Katı yakıt
- Kanat genişliği: 0.46 m
Tufan Füzesi'nin varyantları nedir?
Tufan Füzesi'nin varyantları nedir?
Tufan Füzesi'nin varyantları şunlardır:
- Tufan-1: Temel varyant
- Tufan-2: Daha fazla vurucu güce sahip varyant
- Tufan-3: Daha uzun menzile sahip varyant
- Tufan-4: Daha yüksek manevra kabiliyetine sahip varyant
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1 gün önce