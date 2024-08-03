Türkiye'nin Temmuz ayı enflasyon verileri açıklanmasına günler kaldı. Temmuz ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon kararı öncesinde sorgulanıyor. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TÜİK TEMMUZ 2024 ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira zammından, ocak ayında gerçekleşecek maaş zamlarına kadar birçok farklı kaleme etki edecek olan Temmuz 2024 enflasyon rakamlarının 2 Ağustos 2024 Cuma günü ya da 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü TÜİK tarafından duyurulması bekleniyor. Tüketici ve üretici enflasyonu saat 10.00 itibariyle açıklanmış olacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NELER OLMUŞTU?

TÜİK enflasyon rakamlarını bir sonraki ayın başında açıklıyor. Bu nedenle haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz tarihinde duyuruldu. Saat 10.00'da açıklanan veriler sonrasında zam oranı da ortaya çıktı. TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre enflasyon Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %50,09 arttı, aylık %1,38 arttı.







