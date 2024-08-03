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Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 Temmuz ayı TÜİK enflasyon açıklaması

Temmuz ayı için rakamlar beklenirken, yayınlanan beklenti anketinde uzmanlar, 12 ay sonrası için yıllık enflasyonun düşeceğine işaret ediyor. Ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilendiren temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira zammında belirleyici olan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE oranı da belli olacak. Peki, 2024 Temmuz enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2024 Temmuz ayı TÜİK enflasyon açıklamasına dair ayrıntılar...

15:03 - 3/08/2024 Saturday
Yeni Şafak
Enflasyon rakamları
Enflasyon rakamları

Türkiye'nin Temmuz ayı enflasyon verileri açıklanmasına günler kaldı. Temmuz ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon kararı öncesinde sorgulanıyor. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

TÜİK TEMMUZ 2024 ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kira zammından, ocak ayında gerçekleşecek maaş zamlarına kadar birçok farklı kaleme etki edecek olan Temmuz 2024 enflasyon rakamlarının 2 Ağustos 2024 Cuma günü ya da 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü TÜİK tarafından duyurulması bekleniyor. Tüketici ve üretici enflasyonu saat 10.00 itibariyle açıklanmış olacak.

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NELER OLMUŞTU?

TÜİK enflasyon rakamlarını bir sonraki ayın başında açıklıyor. Bu nedenle haziran ayı enflasyonunun 3 Temmuz tarihinde duyuruldu. Saat 10.00'da açıklanan veriler sonrasında zam oranı da ortaya çıktı. TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre enflasyon Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %71,60, aylık %1,64 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %50,09 arttı, aylık %1,38 arttı.



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