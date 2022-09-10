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Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü törenindeki sözlerine tepkiler büyüyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde konuşma yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından AK Parti'den de Tunç Soyer'in sözlerine tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşmayı "şuursuzluk" olarak yorumladı. Peki, İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer ne dedi? Tunç Soyer Osmanlı Devleti ile ilgili ne söyledi? İşte Şzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in işgalinde Osmanlı Devleti'ni hedef alan skandal sözleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tunç soyer ne dedi: İzmirin 100. yıl kutlamasında İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyerin sözleri, konuşması
Tunç Soyer sözleri

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde konuşma yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçladı. Soyer'e tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, konuşmanın İzmir'e hakaret olduğunu belirterek, "Seneye kutlamaları Atina’da yapın da tam olsun" ifadelerini kullandı.

TUNÇ SOYER OSMANLI DEVLETİ İLE NE SÖYLEDİ?

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinde açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında skandal ifadeler kullanan Soyer, işgalci Yunanistan'a tek kelime etmezken, Osmanlı'yı suçladı.

"100 yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi." diyen Soyer, "Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN TUNÇ SOYER'İN SÖZLERİNE TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından "Güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti’ni hedef alması şuursuzluktur" mesajını paylaştı.

BAHÇELİ: TEDAVİSİ İMKANSIZ DEVŞİRME HASTALIĞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'deki 9 Eylül törenlerinde yaptığı konuşma için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli "Vatan topraklarına kanlı çizmeleriyle basan müstevlilere tek kelime edemeyen bugünün işbirlikçi siyasetçilerin, 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıl dönümünde tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır" dedi.

TUNÇ SOYER KİMDİR?

1959 yılında Ankara’da doğan Tunç Soyer, orta öğrenimimi Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Soyer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1981'de mezun oldu. Öğrenciliği döneminde tiyatro oyunculuğu ve yönetmen asistanlığı yapan Soyer ayrıca Türk Haberler Ajansı’nda muhabir olarak görev yaptı. İsviçre Webster Koleji’nde "Uluslararası İlişkiler" ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde "Avrupa Birliği" alanlarında yüksek lisans yaptı. Seferihisar’da bir tatil köyü kuran Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın danışmanlığını, İzmir Ticaret Odası’nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı ve EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevlerini üstlendi. 2009-2019 yıllarında iki dönem Seferihisar Belediye Başkanı olarak görev yapan Soyer, evli ve iki çocuk babası.


CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı
GÜNDEM
CHP'li Tunç Soyer'den skandal sözler: İşgalci Yunanistan'ı değil Osmanlı'yı suçladı
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