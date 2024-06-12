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Tunceli Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024

Tunceli bayram namaz vakti Yeni Şafak'ta. 16 Haziran 2024 Pazar günü Tunceli Kurban Bayramı namaz saati belli oldu. Bayram namazı, sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra kılınır. Peki, 2024 Tunceli bayram namazı saati kaç? Bayram namazı nasıl kılınır? İşte Tunceli namaz vakitleri.

17:27 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:28 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Tunceli Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024
Tunceli Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024

Tunceli Kurban Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazı saatlerini tespit edip kamuoyuyla paylaştı. Bayram sabahı bayram namazı kılacaklar merak içerisinde 2024 Kurban Bayramı namaz saatlerini araştırıyor. İşte Tunceli Kurban Bayramı namazı saati...

Tunceli bayram namazı saati kaç? - 16 Haziran 2024

Tunceli'de bayram namazı saat 05:30'da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

KADINLAR BAYRAM NAMAZINI KILABİLİR Mİ?

İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.


BAYRAM NAMAZI FARZ MI SÜNNET Mİ VACİP Mİ?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre; Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.


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Uşak Kurban Bayramı Namazı Vakti - 16 Haziran 2024