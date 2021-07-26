Tunus'ta Neler Oluyor? (Son Dakika Tunus Haberleri)

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in "Meclis'in yetkilerini dondurma" kararının ardından Meclis binası önünde toplanan darbe karşıtları ve destekçilerine polis güçleri müdahalede bulundu.
TUNUS'TA NELER OLUYOR?
Cumhurbaşkanı Said'in dün akşam aldığı kararlar sonrasında darbeye karşı çıkanlarla darbeye destek verenler başkent Tunus'taki Meclis binası önünde toplandı.
Emniyet güçleri ise taraflar arasında arbede çıkmaması için meclis önünde toplanan kalabalığa müdahale etti.
Tunus’ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.
Hükümete yönelik bu darbenin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclis'e almamıştı.
Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.
TÜRKİYE'DEN TUNUS'TA YAŞANANLARA DAİR AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı’ndan, Tunus’ta yaşanan gelişmeler hakkında yapılan açıklamada, "Tunus’ta Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis’in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan, Tunus’ta yaşanan gelişmeler hakkında yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Tunus Meclisi’nin faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyulduğu vurgulandı.
- Dışişleri Bakanlığınca konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
- Bakanlıktan, Tunus'ta yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tunus’ta Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis’in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz. Bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsü olan Tunus’un bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar, bölge için de büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan, Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz. Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının, bu sınamanın da üstesinden geleceğine şüphe duymuyoruz. Türkiye, güçlü tarihi bağları bulunan Tunus’un ve kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir" denildi.