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Türk Telekom'dan kaçırılmayacak bir fırsat

Türk Telekom, “Büyük Yaz Şenliği” kampanyası ile Samsung’un son teknoloji ürünü akıllı telefonlarını çok avantajlı tekliflerle müşterileriyle buluşturuyor. Yaza yeni bir akıllı telefonla girmek isteyenler için Samsung Galaxy J4, Galaxy J6, Galaxy J7 Prime 2 ve Galaxy A6+ modelleri, peşin fiyatına 12 ve 24 ay taksit fırsatı ile sunuluyor.

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TÜRK tELEKOM

TÜRK tELEKOM

Samsung Galaxy J4, 5.5’’ geniş sAMOLED HD ekranı ile kullanıcılara gerçekçi bir görüntüleme deneyimi yaşatırken, Samsung Galaxy J6, 5.6’’ büyüklüğünde sAMOLED sonsuz ekranı, çoklu görev için daha fazla alan sağlıyor. Samsung Galaxy J7 Prime 2, F1.9 lensli 13 MP kamerası sayesinde canlı detaylarla güzel netlikte fotoğraflar yakalama imkanı sunuyor. Samsung Galaxy A6+ ise, çift lens sistemli 16 MP F/1.7 + 5MP f/1.9 arka kamera ve 24 MP F/.19 ön kamera sistemi ile mükemmel fotoğraf çekimi sağlıyor.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak ve kampanyadan yararlanmak için https://bireysel.turktelekom.c... adresine göz atabilirsiniz.

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