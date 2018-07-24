Türk Telekom'dan kaçırılmayacak bir fırsat

Samsung Galaxy J4, 5.5’’ geniş sAMOLED HD ekranı ile kullanıcılara gerçekçi bir görüntüleme deneyimi yaşatırken, Samsung Galaxy J6, 5.6’’ büyüklüğünde sAMOLED sonsuz ekranı, çoklu görev için daha fazla alan sağlıyor. Samsung Galaxy J7 Prime 2, F1.9 lensli 13 MP kamerası sayesinde canlı detaylarla güzel netlikte fotoğraflar yakalama imkanı sunuyor. Samsung Galaxy A6+ ise, çift lens sistemli 16 MP F/1.7 + 5MP f/1.9 arka kamera ve 24 MP F/.19 ön kamera sistemi ile mükemmel fotoğraf çekimi sağlıyor.

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