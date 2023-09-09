Türkiye 1-1 Ermenistan Maç Özeti
A Milli Futbol Takımı dün akşam Euro 2024 D Grubu’nda Ermenistan’ı ağırladı. Birçok pozisyonu değerlendiremediğimiz maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitikle sonuçlandı. Goller dakika 49’ Artak Dashyan ve 88’ Bertuğ Yıldırım’dan geldi. Türkiye - Ermenistan maç özeti haberimizde.
TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇ ÖZETİ
TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇ ÖZETİ
TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇ SONUCU
TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇ SONUCU
EURO 2024 ELEMELERİ GRUPLARIN PUAN DURUMU
EURO 2024 ELEMELERİ GRUPLARIN PUAN DURUMU
EURO 2024 TÜM MAÇ SONUÇLARI
EURO 2024 TÜM MAÇ SONUÇLARI
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