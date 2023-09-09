A Milli Futbol Takımı dün akşam Euro 2024 D Grubu’nda Ermenistan’ı ağırladı. Birçok pozisyonu değerlendiremediğimiz maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitikle sonuçlandı. Goller dakika 49’ Artak Dashyan ve 88’ Bertuğ Yıldırım’dan geldi. Türkiye - Ermenistan maç özeti haberimizde.