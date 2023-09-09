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A Milliler Ermenistan karşısında beraberliğe razı oldu: 1-1

Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı Ermenistan’ı konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. A Milli takım maç boyunca bir çok net pozisyon yakaladı fakat değerlendiremedi. Beraberliği getiren golü sonradan oyuna giren genç yıldız Bertuğ Yıldırım kaydetti. Bu sonuçla beraber A Milli futbol takımı puanını 10’a çıkararak liderliğini korudu. Ermenistan ise 7 puana ulaşarak 4. sırada yer aldı. Türkiye - Ermenistan maç özetini izlemek ve Euro 2024 D Grubu puan durumu haberimizde.

09:54 . 9/09/2023 samedi
Yeni Şafak
Türkiye 1-1 Ermenistan Maç Özeti

Türkiye 1-1 Ermenistan Maç Özeti

A Milli Futbol Takımı dün akşam Euro 2024 D Grubu’nda Ermenistan’ı ağırladı. Birçok pozisyonu değerlendiremediğimiz maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitikle sonuçlandı. Goller dakika 49’ Artak Dashyan ve 88’ Bertuğ Yıldırım’dan geldi. Türkiye - Ermenistan maç özeti haberimizde.

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇ ÖZETİ

Türkiye - Ermenistan maç özetini izlemek için

TÜRKİYE - ERMENİSTAN MAÇ SONUCU

EURO 2024 ELEMELERİ GRUPLARIN PUAN DURUMU

EURO 2024 TÜM MAÇ SONUÇLARI



#Türkiye
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