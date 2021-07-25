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Türkiye Çin'i Eze Eze Yendi

Türkiye Çin Voleybol maç özeti... Filenin sultanların, Olimpiyat Şampiyonu Çin'i 3-0 yendi. Tokyo 2020'ye harika bir başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız Çin'i eze eze mağlup etti. İşte Türkiye Çin özeti, set skorları ve B Grubu’nda kalan maçları.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Türkiye Çin Voleybol Özeti: Türkiye Çini Eze Eze Yendi
Türkiye Çin voleybol maçı.

Türkiye Çin Voleybol maç özeti izle. A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlardaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin’i set vermeden mağlup etti.

TÜRKİYE ÇİN ÖZETİ

Tokyo Olimpiyat Oyunlarında B Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekibimiz, TRT SPOR'dan naklen yayınlan maçta Çin'i 3-0 mağlup etti.

Filenin Sultanları, setleri, 25-21, 25-14 ve 25-14 kazandı.

Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunlarında B Grubu’nda Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin ile mücadele ediyor.

Filenin Sultanları'nın B Grubu’nda kalan maçları:

27 Temmuz 2021

TSİ 10.25 Türkiye-İtalya

29 Temmuz 2021

TSİ 15.45 Türkiye-ABD

31 Temmuz 2021

TSİ 08.20 Türkiye-Arjantin

02 Ağustos 2021

TSİ 08.20 Türkiye-Rusya

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