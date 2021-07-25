Türkiye Çin'i Eze Eze Yendi Türkiye Çin Voleybol maç özeti... Filenin sultanların, Olimpiyat Şampiyonu Çin'i 3-0 yendi. Tokyo 2020'ye harika bir başlangıç yapan A Milli Kadın Voleybol Takımımız Çin'i eze eze mağlup etti. İşte Türkiye Çin özeti, set skorları ve B Grubu’nda kalan maçları.

Haber Merkezi 25 Temmuz 2021, 11:54 Son Güncelleme: 25 Temmuz 2021, 12:15 Yeni Şafak