Türkiye Çin'i Eze Eze Yendi

Türkiye Çin Voleybol maç özeti izle. A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlardaki ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin’i set vermeden mağlup etti.
TÜRKİYE ÇİN ÖZETİ
Tokyo Olimpiyat Oyunlarında B Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk maçında son olimpiyat şampiyonu Çin ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekibimiz, TRT SPOR'dan naklen yayınlan maçta Çin'i 3-0 mağlup etti.
Filenin Sultanları, setleri, 25-21, 25-14 ve 25-14 kazandı.
Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunlarında B Grubu’nda Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin ile mücadele ediyor.
Filenin Sultanları'nın B Grubu’nda kalan maçları:
27 Temmuz 2021
TSİ 10.25 Türkiye-İtalya
29 Temmuz 2021
TSİ 15.45 Türkiye-ABD
31 Temmuz 2021
TSİ 08.20 Türkiye-Arjantin
02 Ağustos 2021
TSİ 08.20 Türkiye-Rusya