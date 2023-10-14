A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. haftasında Letonya ile karşılaşacak. Hırvatistan’ı 1-0 mağlup ederek 13 puanla 1. sırada yer alan A Milliler, Letonya karşısında 3 puan alarak liderliğini korumak istiyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Enea Jorgji yönetecek. Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Euro 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye - Letonya maçı 15 Ekim Pazar saat 21.45 ’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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TÜRKİYE - LETONYA CANLI SKOR

TÜRKİYE - LETONYA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE

23 Uğurcan Çakır

3 Samet Akaydin

4 Cenk Özkaçar

14 Abdülkerim Bardakçı

5 Salih Özcan

8 İrfan Can Kahveci

10 Hakan Çalhanoğlu

16 İsmail Yüksek

20 Ferdi Kadıoğlu

7 Kerem Aktürkoğlu

11 Barış Alper Yılmaz

LETONYA

12 Roberts Ozols

4 Kaspars Dubra

21 Daniels Balodis

7 Eduards Daskevics

8 Eduards Emsis

10 Janis Ikaunieks

11 Roberts Savalnieks

16 Alvis Jaunzems

20 Roberts Uldrisis

22 Aleksejs Saveljevs

14 Andrejs Ciganiks

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10. randevu

Milliler bugüne kadar Letonya ile 9 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 3 galibiyet elde ederken, 1 kez de yenildi. 5 müsabaka ise berabere sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, Letonya ağlarına 18 gol gönderirken, kalesinde de 14 gol gördü.

İki ülke arasında bu grupta Letonya’da oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılar 3-2’lik skorla kazandı.

Millilerin 620. maçı

A Milli Futbol Takımı, Letonya mücadelesiyle tarihindeki 620. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 339’u resmi, 280’i özel olmak üzere toplamda 619 karşılaşmada 1’i hükmen olmak üzere 240 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 233 mağlubiyet ve 146 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 843 gol kaydederken, kalesinde ise 885 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella ikinci maçında

Teknik Direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı ile ikinci sınavına Letonya karşısında çıkacak. Montella ilk karşılaşmasında Hırvatistan’ı mağlup etti.

2023 yılında 7 maç yaptı

A Milli Futbol Takımı, 2023 yılında 6’sı resmi, 1’i de özel maç olmak üzere toplam 6 karşılaşma oynadı. Ay-yıldızlılar, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Milli takım, son olarak Hırvatistan’ı deplasmanda 1-0’lık skorla yendi.

Letonya’yı yenerse gruptan çıkacak

A Milliler bu maçla birlikte gruptan çıkmayı garantileyebilir. Ay-yıldızlılar, Letonya’yı yenmesi durumunda puanını 16’ya çıkaracak ve diğer maçların sonuçlarına bakılmadan grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyerek, Almanya’da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alacak.

Enea Jorgji düdük çalacak

Türkiye - Letonya maçını Arnavutluk Futbol Federasyonu’ndan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji’nin yardımcılarını Denis Rexha ile Ridiger Çokaj yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Florian Lata olacak. Mücadelede VAR’da Daniele Chiffii, AVAR’da da Kreshnik Barjamaj yer alacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Adana Demirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers), Rayyan Baniya (Trabzonspor)

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

VİNCENZO MONTELLA: FARKLI BİR STRATEJİYLE SAHADA OLACAĞIZ

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6'ncı maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Türkiye, gruptaki 7'nci maçında yarın saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda Letonya'yı konuk edecek. Yarın oynanacak mücadele öncesinde teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan Barış Alper Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kısa sürede futbolcuları tam tanıyamadığı için hepsiyle tek tek görüşmeler yaptığını belirten Montella, "Bu değişim çok iyi bir değişim oldu evet ama bütün futbolcular üç günde bir oynanan bir dönemden geçiyor. Onların geçmişini de baktığımızda üç günde bir oynadıkları ortada. O yüzden futbolcularımızı çok iyi tanımadığım için hala, geri bildirim alabilmek için onlarla birebir konuşmam gerekiyor. Çünkü ona göre değerlendirme yapacağız ve sahaya çıkacağız. Hepsinden tabii ki de dürüstlük bekliyorum. Çünkü çok önemli bir maçımız var" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUM"

Türkiye halkının ne kadar duygulu ve tutkulu olduğunu bildiğini, onun için yarın oynanacak Letonya karşılaşması için destek beklediğini belirten Vincenzo Montella, "Çok farklı bir maça çıkacağız. Karşımızdaki rakip takım da aslında çok genç bir takım. Yaş ortalaması itibariyle biraz daha fiziksel geçebilecek bir maç var. Rakibimiz ilk maçta belki farklı yenildiler ama sonrasındaki maçlarında hep birer farkla yenildi ya da berabere kaldı. Onun akabinde de çok sabırlı oynayacağımız, topu çok hızlı çevirmemiz gereken bir maç. Bu konuda taraftarımızın da desteğini bekliyorum. Zaten Konya halkının ve genel olarak Türkiye'deki taraftarlar ne kadar duygulu ve tutkulu olduklarını hepimiz biliyoruz. O yüzden bu konuda şüphem yok. Yusuf ile alakalı da kendisini çok iyi tanırım. Ama şunun bir gerçeği de var, bir haftadır takımla antrenmana çıkamamıştı. Bugün itibariyle antrenmanda olacağını düşünüyoruz ve bugün gördükten sonra da genel bütün kararlarımızı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"FARKLI BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Hırvatistan karşılaşmasına göre farklı bir stratejiyle sahada olacaklarını belirten Montella, "Farklı bir maç bizi bekliyor. Farklı bir stratejiyle sahada olacağız. Az önce de altını çizmiştim. Hem çok sık olacağız hem de topu çevirdiğimizde çok hızlı çevireceğiz. Herhangi bir şekilde anksiyeteye yol açmadan, çok sabırlı olmamız gerekiyor. Yarın evet önemli bir maçımız var ama az önce dediğim gibi çok sabırlı olacağız ve kendi oyun planlarımızı ona göre işleyeceğiz" diye konuştu.

"YARIN DEVAMLILIĞI GETİRMEMİZ GEREKİYOR"

Futbolcuların çok çalışkan olduğunu ifade eden İtalyan teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"İlk buluştuğumuz günden itibaren iştahı çok aç ve çalışkan, dinlemeyi seven bir grupla çalışıyorum. Onların sayesinde oldu bu gördükleriniz. Geldiğimiz günden itibaren tabiri caizse toplantı yağmuruna tuttuk futbolcularımızı. Hem bireysel hem grup halinde hem de takım olarak. O yüzden yani kendileri hani bu kadar istekliyken bütün bunların olması çok normal. Baktığınızda futbolcuların değeri şurada ortaya çıkarıyor. Ne kadar değerli olduklarını bir önceki maçta gördük ama onların değerini tabii ki tamamıyla görebilmek için yarın devamlılığı getirmemiz gerekiyor. Çünkü her maç devamlı bir şekilde kendinizi en iyi şekilde göstermeniz gerekiyor. Hem bireysel olarak hem de bir takım olarak sahada performans vermek zorundasınız. Bu devamlılığı getirdiğimizde zaten değerleri ortaya çıkacak. Zaten kendileri çok değerli futbolcular. O yüzden devamlılığı getirdiğimiz takdirde rakip üstünken, rakip daha az üstünlük gösterdiğinde bütün o maç enstantanelerinde biz nasıl sahada duruş sergiliyoruz, onlar çok önemli bizim için. O yüzden devamlılığı getirdiğimizde muhakkak ki ne kadar değerli olduklarını tekrardan göreceksiniz."

BARIŞ ALPER YILMAZ: ELİMDEN GELDİĞİNCE TAKIMIMA FAYDALI OLMAK İSTİYORUM

Hırvatistan maçında attığı golle, ay- yıldızlılara galibiyeti getiren isim olan Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan maçının zor geçtiğini söyledi. Barış Alper, "Tabii ki zor bir maçtı. Önemli olan yenmekti. Evet ben gol attım, ama ondan öncesi sonuç olarak yenilebilmek, takım arkadaşlarımın verdiği reaksiyon çok önemliydi. Mevki olarak çok önemli değil açıkçası. Hocam bana nerede şans veriyorsa elimden geldiğince takımıma faydalı olmak istiyorum" dedi.

"LİDER OLARAK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Hem kendi takımı Galatasaray'a hem de milli takıma faydalı olmak istediğini belirten Barış Alper Yılmaz, "Takımıma faydalı olmak istiyorum. Tabii ki yarınki maçı yenmek istiyoruz. Yenip, lider olarak devam etmek istiyoruz. Tabii ki hedeflerim var. Önceliğim milli takımla yarınki maça odaklıyız. İnşallah yeneriz" şeklinde konuştu.

"AVRUPA ŞAMPİYONASINA KATILACAĞIZ"

Türk milletinin, milli takıma güvenmesini isteyen Barış Alper Yılmaz, "Bizim kendi oyunumuzu oynadığımızda yenemeyeceğimiz bir takım yok. Bu jenerasyon gerçekten çok yetenekli bir jenerasyon. Sadece milletimizin bize güvenmesi gerekiyor. Biz de inşallah Avrupa Şampiyonası'na katılacağız" diye konuştu.

Ay- yıldızlılar, Letonya maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.







