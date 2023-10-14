A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. haftasında Letonya ile karşılaşacak. Hırvatistan’ı 1-0 mağlup ederek 13 puanla 1. sırada yer alan A Milliler, Letonya karşısında 3 puan alarak liderliğini korumak istiyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Enea Jorgji yönetecek. Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Euro 2024 Elemeleri D Grubu Türkiye - Letonya maçı 15 Ekim Pazar saat 21.45 ’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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TÜRKİYE - LETONYA CANLI SKOR

TÜRKİYE - LETONYA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE

23 Uğurcan Çakır

3 Samet Akaydin

4 Cenk Özkaçar

14 Abdülkerim Bardakçı

5 Salih Özcan

8 İrfan Can Kahveci

10 Hakan Çalhanoğlu

16 İsmail Yüksek

20 Ferdi Kadıoğlu

7 Kerem Aktürkoğlu

11 Barış Alper Yılmaz

LETONYA

12 Roberts Ozols

4 Kaspars Dubra

21 Daniels Balodis

7 Eduards Daskevics

8 Eduards Emsis

10 Janis Ikaunieks

11 Roberts Savalnieks

16 Alvis Jaunzems

20 Roberts Uldrisis

22 Aleksejs Saveljevs

14 Andrejs Ciganiks

EURO 2024 ELEMELERİ GÜNCEL PUAN DURUMU

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10. randevu

Milliler bugüne kadar Letonya ile 9 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 3 galibiyet elde ederken, 1 kez de yenildi. 5 müsabaka ise berabere sona erdi. Kırmızı-beyazlılar, Letonya ağlarına 18 gol gönderirken, kalesinde de 14 gol gördü.

İki ülke arasında bu grupta Letonya’da oynanan mücadeleyi ay-yıldızlılar 3-2’lik skorla kazandı.

Millilerin 620. maçı

A Milli Futbol Takımı, Letonya mücadelesiyle tarihindeki 620. maçını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 339’u resmi, 280’i özel olmak üzere toplamda 619 karşılaşmada 1’i hükmen olmak üzere 240 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 233 mağlubiyet ve 146 kez de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 843 gol kaydederken, kalesinde ise 885 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella ikinci maçında

Teknik Direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı ile ikinci sınavına Letonya karşısında çıkacak. Montella ilk karşılaşmasında Hırvatistan’ı mağlup etti.

2023 yılında 7 maç yaptı

A Milli Futbol Takımı, 2023 yılında 6’sı resmi, 1’i de özel maç olmak üzere toplam 6 karşılaşma oynadı. Ay-yıldızlılar, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Milli takım, son olarak Hırvatistan’ı deplasmanda 1-0’lık skorla yendi.

Letonya’yı yenerse gruptan çıkacak

A Milliler bu maçla birlikte gruptan çıkmayı garantileyebilir. Ay-yıldızlılar, Letonya’yı yenmesi durumunda puanını 16’ya çıkaracak ve diğer maçların sonuçlarına bakılmadan grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyerek, Almanya’da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini alacak.

Enea Jorgji düdük çalacak

Türkiye - Letonya maçını Arnavutluk Futbol Federasyonu’ndan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji’nin yardımcılarını Denis Rexha ile Ridiger Çokaj yapacak. Maçta dördüncü hakem ise Florian Lata olacak. Mücadelede VAR’da Daniele Chiffii, AVAR’da da Kreshnik Barjamaj yer alacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Adana Demirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers), Rayyan Baniya (Trabzonspor)

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)



