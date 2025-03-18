Türkiye Macaristan maçı ne zaman? Milli maç hangi gün ve saatte oynanacak?

UEFA Uluslar Ligi Play-Off maçında Türkiye ile Macaristan karşı karşıya gelecek. Milli takımımızın zorlu mcüadelesi öncesinde karşılaşmaya dair araştırmalar hızlandı. Türkiye-Macaristan maçının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı bilgilerini habermizde sizler için derledik. İşte milli maç tarihi.





TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor. Türkiye ile Macaristan, 20 Mart Perşembe günü Ali Sami Yen Stadı'nda 20.00'da karşı karşıya gelecek. Milli maç Exxen ve Tv8 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.





Ay-yıldızlılarda Macaristan hazırlıkları sürüyor





UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu'nda 20 Mart Perşembe günü Macaristan'ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sağanak yağış altında gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan ay-yıldızlılar, son bölümde ise Macaristan karşılaşmasının taktiği üzerinde durdu.

Öte yandan seyahat programları nedeniyle dünkü çalışmaya katılamayan Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ile ağrıları sebebiyle katılamayan Mert Günok, bugünkü antrenmanda yer aldı. Hamstring bölgesindeki ağrısı devam eden Merih Demiral tedavisinin devam etmesi, Emre Mor da ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı.





Sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer almayan milli futbolcu Zeki Çelik, hafta boyunca tedavisini milli takım sağlık heyetinin gözetiminde sürdürmek için konakladığı TFF'nin Riva'daki tesislerinde A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını da izledi.

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU ANTRENMANI TAKİP ETTİ





A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz, Fuat Göktaş ve Ceyhun Kazancı ile Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Bahadır Saraç da tribünden takip etti.





BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında 20 Mart Perşembe günü Macaristan ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakanın genel bilet satışının başladığını duyurdu.





Biletler Passo internet sitesi ve mobil uygulamasından alınabilecek. Biletlerin tüm logolu Passolig kartlara açık olduğu belirtilen açıklamada ayrıca, loca satışı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:





"Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yer alan sınırlı sayıda loca da başvuru önceliğine göre satışa sunulmaktadır. Loca satışları koltuklar üzerinden değil, locanın tamamı üzerinden yapılmakta olup, loca almak isteyen taraftarların başvurularını 14 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar loca@tff.org mail adresine göndermeleri gerekmektedir."





Türkiye - Macaristan maçı bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: 2.750 TL

2. Kategori: 2.000 TL

3. Kategori: 1.750 TL

4. Kategori: 1.500 TL

5. Kategori: 1.250 TL

6. Kategori: 1.000 TL



