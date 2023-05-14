Türkiye seçim haritası
TÜRKİYE SEÇİM HARİTASINDA SON DURUM
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Milliyet.com.tr’nin 2023 Seçim Sonuçları sayfasından Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye Haritası üzerinden Cumhurbaşkanı adaylarının Türkiye genelinde aldığı oy oranlarını görebilirsiniz.
Türkiye Geneli Seçim Sonuçları sayfasında yer alan Türkiye Haritası üzerinde illerin isimleri kısaltmaları ile birlikte yer almaktadır. Haritadan sonuçlarını görmek istediğiniz şehrin üzerine tıklayabilirsiniz.
Canlı olarak sonuçları takip etmek isterseniz yüzde (%) üzerinden açılan sandık oranı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı ve toplam seçmen sayılarını takip edebilirsiniz.
CUMHURBAŞKANI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ
AK Parti, BBP, MHP, YRP (Cumhur İttifakı)
CHP, İYİ Parti (Millet İttifakı)
TİP, Yeşil Sol (Emek ve Özgürlük İttifakı)
AP, Zafer Partisi (Ata İttifakı)
TKP, TKH, SOL (Sosyalist Güç Birliği İttifakı)
Millet Partisi, HAK-PAR, Sol Parti, Genç Parti, Memleket Partisi, ABP, ANAP, Yenilik Partisi, HKP, MYP, Vatan, GBP (İttifaka Dahil Olmayan Partiler)