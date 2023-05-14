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Türkiye seçim haritasında son durum (14 Mayıs 2023)

Türkiye kritik seçim sonuçları için saatleri sayıyor. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimleri bugün gerçekleştiriliyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. 81 ilde oy kullanma işlemleri devam ederken Türkiye seçim haritasında son durum da merak ediliyor. YSK seçim yasaklarının kaldırılması ile 2023 seçim sonuçları ve Türkiye seçim haritasında son durum, il il oy oranları yenisafak.com seçim sayfasında anbean açıklanacak.

20:02 . 14/05/2023 Sunday
Yeni Şafak
Türkiye seçim haritası

Türkiye seçim haritası

sonuçları tarihi, 14 Mayıs 2023 seçimlerine sayılı gün kala merak ediliyor. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı için oy vermeye gidecek olan vatandaşlar, oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından seçim sonuçlarını bekleyecek. Türkiye seçim haritasında son durum…

TÜRKİYE SEÇİM HARİTASINDA SON DURUM

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI

Milliyet.com.tr’nin 2023 Seçim Sonuçları sayfasından Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye Haritası üzerinden Cumhurbaşkanı adaylarının Türkiye genelinde aldığı oy oranlarını görebilirsiniz.

Türkiye Geneli Seçim Sonuçları sayfasında yer alan Türkiye Haritası üzerinde illerin isimleri kısaltmaları ile birlikte yer almaktadır. Haritadan sonuçlarını görmek istediğiniz şehrin üzerine tıklayabilirsiniz.

Canlı olarak sonuçları takip etmek isterseniz yüzde (%) üzerinden açılan sandık oranı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı ve toplam seçmen sayılarını takip edebilirsiniz.

CUMHURBAŞKANI VE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ

Cumhurbaşkanı Adayları:
Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan
İ
ttifaklar:
Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı, Ata İttifakı, Sosyalist Güç Birliği İttifakı
Seçime Katılan Tüm Partiler:

AK Parti, BBP, MHP, YRP (Cumhur İttifakı)

CHP, İYİ Parti (Millet İttifakı)

TİP, Yeşil Sol (Emek ve Özgürlük İttifakı)

AP, Zafer Partisi (Ata İttifakı)

TKP, TKH, SOL (Sosyalist Güç Birliği İttifakı)

Millet Partisi, HAK-PAR, Sol Parti, Genç Parti, Memleket Partisi, ABP, ANAP, Yenilik Partisi, HKP, MYP, Vatan, GBP (İttifaka Dahil Olmayan Partiler)



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Mardin Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Mardin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi Oy Oranları