|
Türkiye Tek Yürek kampanyası
Başta Kahramanmaraş ile Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ’ı etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye, ortak yayında tek yürek oldu. Tvnet, Kanal D, TRT1, ATV, FOX, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8 başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' başlıklı kampanya ile ilgili yayının moderatörlüğünü Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Didem Arslan Yılmaz ve Deniz Bayramoğlu yaptı.
Kampanyaya telefonla bağlanarak açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "El birliğiyle bu imtihanın da üstesinden geleceğiz. Kabine Toplantısı'nda 136 milyon 589 liralık yardım topladık. Bizim katkımız da var. AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır" ifadelerine yer verdi.Ardından başlatılan bağış kampanyasına yurt içi ve yurt dışından milyonlarca kişi bütçeleri ölçüsünde katkı sağladı.
Kampanyada saat 02.50 itibarıyla 115 milyar 146 milyon 528 bin liralık bağış rakamına ulaşıldı.
Dün akşam saat 20.00'de başlayan ve saat 02.00'de sonlandırılması planlanan organizasyon, bağış yapmak için arayanların yoğun talepleri nedeniyle uzatıldı. Kampanya süresince telefonla bağlanarak yapılan bağışlarda 115 milyar 146 milyon 528 bin lira, SMS ile yapılan bağışlarda ise 9 milyonun üzerinde SMS ile milyonlarca lira toplandı.