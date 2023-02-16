Başta Kahramanmaraş ile Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ’ı etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye, ortak yayında tek yürek oldu. Tvnet, Kanal D, TRT1, ATV, FOX, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8 başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' başlıklı kampanya ile ilgili yayının moderatörlüğünü Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Didem Arslan Yılmaz ve Deniz Bayramoğlu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: El birliğiyle bu imtihanın üstesinden geleceğiz

Kampanyaya telefonla bağlanarak açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "El birliğiyle bu imtihanın da üstesinden geleceğiz. Kabine Toplantısı'nda 136 milyon 589 liralık yardım topladık. Bizim katkımız da var. AFAD hesaplarına gelecek her kuruş depremzedelerimiz için kullanılacaktır" ifadelerine yer verdi.Ardından başlatılan bağış kampanyasına yurt içi ve yurt dışından milyonlarca kişi bütçeleri ölçüsünde katkı sağladı.

Türkiye tek yürek deprem kampanyası

Türkiye Tek Yürek kampanyasında ne kadar yardım toplandı?

Kampanyada saat 02.50 itibarıyla 115 milyar 146 milyon 528 bin liralık bağış rakamına ulaşıldı.

Türkiye Tek Yürek kampanyasına ne kadar SMS gönderildi?

Dün akşam saat 20.00'de başlayan ve saat 02.00'de sonlandırılması planlanan organizasyon, bağış yapmak için arayanların yoğun talepleri nedeniyle uzatıldı. Kampanya süresince telefonla bağlanarak yapılan bağışlarda 115 milyar 146 milyon 528 bin lira, SMS ile yapılan bağışlarda ise 9 milyonun üzerinde SMS ile milyonlarca lira toplandı.

Türkiye Tek Yürek kampanyasına kim ne kadar bağışta bulundu?

Zirve Holding Turkuvaz Medya "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu.

Cemal Kalyoncu / Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı, 950 milyon TL bağışta bulundu.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, babası merhum Erdoğan Demirören adına 50 milyon TL bağışladı.

Merkez Bankası, 30 milyar TL bağışta bulundu.

Türk Telekom, 2 milyar TL bağışladı.

Borsa İstanbul Grubu, 2 milyar TL bağışladı.

Cengiz Holding, 3 milyar TL bağışladı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2 milyar TL bağışladı

Nihat Hatipoğlu, 200 bin lira bağışta bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 200 bin lira bağışta bulundu

Zorlu Holding, 30 milyon TL bağışta bulundu

Ahlatçı Holding, 100 milyon TL bağışladı.

Avrupa Konutları - Artaş İnşaat, 20 milyon TL bağışta bulundu.

Bilfen Okulları, 1 milyon TL bağışladı

Memur-Sen, 10 milyon TL bağışladı

HAK-İŞ, 10 milyon TL bağışta bulundu.

Filli Boya, 10 milyon 250 bin lira bağışta bulundu.

Gülle Tekstil, 1 milyon TL bağışta bulundu

TMSF, 2 milyar TL bağışta bulundu

Halkbank, 7 milyar TL bağışta bulundu.

Turkcell, 3.5 milyar TL bağışta bulundu.

Ziraat Bankası, 20 milyar TL bağışta bulundu.

Ölmez Madencilik, 10 milyon TL bağışta bulundu.

ETİ Gıda, 10 milyon TL bağışladı

Baykar, 2 milyar TL bağışta bulundu.

Özdilek Holding, 20 milyon TL bağışta bulundu.

Boyner Grup, 50 milyon TL bağışta bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 3 maaşına ilaveten iki maaş daha bağışladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 maaşını bağışladı.

Çelenlioğlu Gıda 1 milyon TL bağışta bulundu.

THY, 2 milyar TL bağışta bulundu

Ziraat Katılım, 1 milyar TL bağışta bulundu.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kendisi ve eşi adına birer maaşını bağışladı.

GKN Kargo 1 milyon TL bağışta bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisi ve eşi adına birer maaşını bağışladı.

Doğuş Holding, 1 milyar TL bağışta bulundu.

Maher Holding Sigorta, 3 milyon TL bağışta bulundu.

MetGün Grup, 10 milyon TL bağışta bulundu.

GCM Yatırım, 2 milyon TL bağışta bulundu.

ALTUR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak kendisi adına 5 milyon TL, kızı İlknur Albayrak ve vefat eden torunu adına 2 milyon TL bağışta bulundu.

Tavuk Dünyası, 3 milyon TL bağışladı.

Acun Ilıcalı, 5 milyon TL bağışladı.

Tansu Çiller, 1 milyon TL bağışladı.

MESA Holding, 13 milyon TL bağışladı.

Fettah Tamince, 120 milyon TL bağışta bulundu.

Neşet Koçkar, 50 milyon TL bağışta bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 500 bin TL ile birlikte, eşi adına bir maaşını, çocukları adına ise 50 bin TL bağışta bulundu.

Nihat Zeybekçi, 3 milyon TL bağışta bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 milyon TL bağışladı.

Medipol Park Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 milyon TL bağışladı.

Trabzonsporlu Futbolcu Edin Visca, 100 bin Euro bağışladı.

İş insanı Cihan Kamer 300 milyon TL bağışta bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 3 aylık maaşını bağışladı.

SOCAR Türkiye 3,5 milyar TL bağışta bulundu.

TİSK 25 milyon TL bağışta bulundu.

LİMAK Holding 100 milyon TL bağışta bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 310 milyon TL bağışladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da 3 aylık maaşını bağışladığını açıkladı.

Kibar Holding, 50 milyon TL bağışta bulundu.

Midpoint Cafe 1 milyon TL

Skechers Türkiye 5 milyon TL

FLO Mağazacılık 5 milyon TL

Koton 5 milyon TL

Can Holding 5 milyon TL

LC Waikiki 200 milyon TL

Trendyol 100 milyon TL

Poll Production 2 milyon TL

Ayaydın Grubu 5 milyon TL

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 1 aylık maaşını bağışladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 1 aylık maaşını bağışladı.

Vakıf Katılım 1 milyar TL bağışladı.

Emlak Katılım 1 milyar TL bağışta bulundu.

Kıran Holding 25 milyon TL bağışta bulundu.

Ece Holding 5 milyon TL bağışta bulundu.

Emlak Konut 1 milyar TL bağışta bulundu.

Bambi Yatak 1 milyon TL bağışta bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 3 milyar 600 milyon TL bağışta bulundu.

Alagöz Holding 30 milyon TL

Akmercan Holding 30 milyon TL

ASTAŞ Holding 10 milyon TL

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal 3 aylık maaşını bağışladı.

Çetinkaya Mağazaları 10 milyon TL bağışta bulundu.

Çelikler Holding 150 milyon TL bağışladı.

Türksat 60 milyon TL bağışladı.

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