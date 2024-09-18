İsrail'in siber saldırısı sonucu Lübnan'da Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarında patlamalar meydana geldi. 9 kişi öldü, 200'ü ağır olmak üzere 2 bin 800 kişi yaralandı. Bir Hizbullah yetkilisi, saldırının İsrail'in örgüte karşı yaptığı “en büyük güvenlik ihlali” olduğunu söyledi. Peki Türkiye'de çağrı cihazları kullanılıyor mu? Türkiye'de çağrı cihazları ile ilgili risk var mı?

Türkiye'de çağrı cihazları kullanılıyor mu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lübnanlı yetkililerin İsrail'i sorumlu tuttuğu çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" dedi.

Patlamaların ardından Gold Apollo şirketinden 'çağrı cihazı' açıklaması

Biz de mağduruzLübnan'da dokuz kişinin ölümüne yol açan ve Hizbullah'la Lübnan'ın İsrail'i sorumlu tuttuğu patlamaların yaşandığı çağrı cihazlarını ürettiği iddia edilen şirket, "Ürün, bizim değildi" dedi. Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, bugün bir açıklama yaparak, Lübnan'da patlatıldığı iddia edilen çağrı cihazlarını kendilerinin yapmadığını, kendi markalarını kullanma lisansı bulunan BAC isimli şirket tarafından yapıldığını belirtti.

Çağrı cihazı nedir?

Çağrı cihazı veya pager , alfanümerik veya sesli mesajları alan ve görüntüleyen kablosuz bir telekomünikasyon cihazıdır.

Çağrı cihazı nasıl çalışır?

Çağrı cihazı, genellikle alfanümerik ya da sesli mesajları almak ve görüntülemek amacıyla kullanılan bir kablosuz iletişim cihazıdır. Mesajlar, çağrı ağı üzerinden cihaza iletilir. Çağrı cihazına mesaj göndermek için, operatörün numarasını aramak, abonenin numarasını vermek ve mesajı dikte etmek yeterlidir.

Pager ne işe yarar?

Pager, mesajları bir çağrı merkezi aracılığıyla alır. Kullanıcıya mesaj göndermek için, cihazın abone numarasına ulaşılır ve mesaj operatöre dikte edilir. Ardından operatör, mesajı cihaz sahibine iletir. Bu sistemin çalışması için mesaj gönderen kişinin yalnızca cihaz sahibinin numarasını bilmesi yeterlidir.

İlk telefon çağrı sisteminin patenti 1949 yılında Alfred J. Gross tarafından alındı. Dünyada ilk çağrı cihazı Motorola tarafından 1956'da piyasaya çıktı. Çağrı cihazlarını ilk benimseyenler hastane personeli ve yöneticileriydi. Sonra her zaman ulaşılabilir olmak isteyenler çağrı cihazı almaya başladı.



