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Türkiye'de çağrı cihazları kullanılıyor mu? Bakan Uraloğlu net konuştu

Lübnan'da Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarının dün ülke genelinde eş zamanlı olarak patlaması sonucu hayatını kaybedenler olurken 2 bin 800 kişi de yaralandı. İsrail’in bu hain saldırısı sonrası, çağrı cihazlarının Türkiye’de kullanıp kullanmadığı da merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" dedi. Peki Türkiye'de çağrı cihazları kullanılıyor mu? İşte detaylar.

10:31 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:34 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Çağrı cihazları Türkiye'de kullanılıyor mu?
Çağrı cihazları Türkiye'de kullanılıyor mu?

İsrail'in siber saldırısı sonucu Lübnan'da Hizbullah'ın iletişim için kullandığı çağrı cihazlarında patlamalar meydana geldi. 9 kişi öldü, 200'ü ağır olmak üzere 2 bin 800 kişi yaralandı. Bir Hizbullah yetkilisi, saldırının İsrail'in örgüte karşı yaptığı “en büyük güvenlik ihlali” olduğunu söyledi. Peki Türkiye'de çağrı cihazları kullanılıyor mu? Türkiye'de çağrı cihazları ile ilgili risk var mı?

Türkiye'de çağrı cihazları kullanılıyor mu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lübnanlı yetkililerin İsrail'i sorumlu tuttuğu çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim" dedi.

Patlamaların ardından Gold Apollo şirketinden 'çağrı cihazı' açıklaması

Biz de mağduruzLübnan'da dokuz kişinin ölümüne yol açan ve Hizbullah'la Lübnan'ın İsrail'i sorumlu tuttuğu patlamaların yaşandığı çağrı cihazlarını ürettiği iddia edilen şirket, "Ürün, bizim değildi" dedi. Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, bugün bir açıklama yaparak, Lübnan'da patlatıldığı iddia edilen çağrı cihazlarını kendilerinin yapmadığını, kendi markalarını kullanma lisansı bulunan BAC isimli şirket tarafından yapıldığını belirtti.

Çağrı cihazı nedir, ne işe yarar?

Çağrı cihazı veya
pager
, alfanümerik veya sesli mesajları alan ve görüntüleyen kablosuz bir telekomünikasyon cihazıdır. Mesajlar, çağrı ağı aracılığıyla kendisine gönderilir. Çağrı cihazına posta göndermek için operatörün telefonunu çevirmek, abonenin numarasını veya adını vermek ve mesajı dikte etmek gerekir.

İlk telefon çağrı sisteminin patenti 1949 yılında Alfred J. Gross tarafından alındı. Dünyada ilk çağrı cihazı Motorola tarafından 1956'da piyasaya çıktı. Çağrı cihazlarını ilk benimseyenler hastane personeli ve yöneticileriydi. Sonra her zaman ulaşılabilir olmak isteyenler çağrı cihazı almaya başladı.


#Çağrı Cihazı
#Hizbullah
#Lübnan
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