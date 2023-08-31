Türkiye'de hangi telefon markası üretiliyor?
Türkiye'de üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz bilgisayar ve telefon satışı uygulamasında sona yaklaşılıyor. Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı uygulamasının amacı, üniversite öğrencilerinin dijital çağın gereksinimlerini karşılamak ve eğitimlerine daha iyi hazırlanmalarını sağlamaktır. Bu uygulama sayesinde, öğrenciler, daha uygun fiyatlı telefon ve bilgisayarlara sahip olabilirler. Peki vergisiz telefon ve bilgisayar hangi modelleri kapsayacak? Türkiye'de üretilen telefonlar 2023, Türkiye'de üretilen bilgisayar markaları hangileri?
Türkiye'de üretilen telefonlar hangileri?
Vergisiz telefon satışına Apple iPhone dahil mi?
Vergisiz telefon alma şartları neler?
Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisinin beklediği vergisi cep telefonu ve bilgisayar kampanyasında detaylar belli oluyor. Cari açık düşünülerek Türkiye’de üretilen cihazlar vergi muafiyetiyle üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus satılacak. Cihazlar 2 yıl boyunca başka bir numarada kullanılamayacak, BTK tarafından izleme yapılacak.
Vergisiz telefon satışından kimler yararalanacak?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamalarına göre, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internet kullandırılacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olması gündemde.
Vergisiz telefon fiyatları ne kadar düşecek?
Türkiye’de üretilen telefonların fiyatları 3 bin ile 20 bin TL arasında değişiyor. Cihazlardan yüzde 20 KDV ve matrah limitine göre yüzde 25, 40, 50 arasında değişen ÖTV alınmayacak. Türkiye’de üretilen telefonların fiyatında ortalama yüzde 50 düşüş olacağı tahmin ediliyor.