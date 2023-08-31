Türkiye'de üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz bilgisayar ve telefon satışı uygulamasında sona yaklaşılıyor. Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı uygulamasının amacı, üniversite öğrencilerinin dijital çağın gereksinimlerini karşılamak ve eğitimlerine daha iyi hazırlanmalarını sağlamaktır. Bu uygulama sayesinde, öğrenciler, daha uygun fiyatlı telefon ve bilgisayarlara sahip olabilirler. Peki vergisiz telefon ve bilgisayar hangi modelleri kapsayacak? Türkiye'de üretilen telefonlar 2023, Türkiye'de üretilen bilgisayar markaları hangileri?

Türkiye'de üretilen telefonlar hangileri?

Vergisiz telefon satışından hangi modeller yararlanacak? Vergisiz telefon ve bilgisayar satışında yurt içi üretim şartı aranacak. Bu kapsamda Samsung 'un A serisindeki bütün telefonları, Vestel, Xiaomi, OPPO, Realme, TCL, Reeder, Casper modelleri vergi muafiyetiyle satın alınabilecek.

Vergisiz telefon satışına Apple iPhone dahil mi?

Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

Vergisiz telefon alma şartları neler?

Yaklaşık 7 milyon üniversite öğrencisinin beklediği vergisi cep telefonu ve bilgisayar kampanyasında detaylar belli oluyor. Cari açık düşünülerek Türkiye’de üretilen cihazlar vergi muafiyetiyle üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus satılacak. Cihazlar 2 yıl boyunca başka bir numarada kullanılamayacak, BTK tarafından izleme yapılacak.

Vergisiz telefon satışından kimler yararalanacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamalarına göre, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internet kullandırılacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olması gündemde.

Vergisiz telefon fiyatları ne kadar düşecek?