Türkiye'nin deprem riski en az olan illeri hangisi?

Dünya üzerindeki depremler, yer kabuğunun ve mantosunun hareketi sonucu oluşan doğal afetlerdir. Bu hareketler, yerkabuğundaki plakalar arasındaki çatlaklar ve kaymalar nedeniyle meydana gelir. Depremler, dünya üzerindeki çeşitli bölgelerde meydana gelir ve her bölgede meydana gelen depremlerin şiddeti ve sıklığı farklıdır. Bunun nedeni ise yer kabuğundaki plakaların yapısı, hareket hızı ve yerleşimidir. Peki dünya üzerinde en çok hangi ülkelerde deprem olur? İşte sorunun cevabı.