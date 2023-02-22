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Türkiye'de deprem riski az olan iller

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi merkezli yaşanan iki büyük deprem sonrasında Türkiye’de deprem riski en fazla ve en az olan iller araştırılmaya başlandı. Ülkemizde Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Bu bölgeleri haritada birinci derece deprem bölgesi, ikinci derece riskli bölge, üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak ayırmak mümkün. Peki Türkiye’nin deprem riski en az olan illeri hangisi?

12:31 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye'nin deprem riski en az olan illeri hangisi?

Türkiye'nin deprem riski en az olan illeri hangisi?

Türkiye coğrafi konumu nedeniyle tarih boyunca şiddetli depremlere maruz kalmıştır. Bu depremler binlerce can ve mal kaybına sebep olmuştur. Türkiye’de deprem riski en az olan illere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE’NİN DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN İLLERİ HANGİSİ?

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise
Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman
'dır.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt...

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum...

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.





#Türkiye
#deprem
#Kahramanmaraş
#fay hattı
1 saat önce
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Türkiye'de deprem riski az olan iller
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