TUS 1. dönem başvuruları başladı! ÖSYM 2025 STS Tıp Doktorluğu ile TUS başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-STS Tıp Doktorluğu ile 2025 TUS 1. dönem sınav başvurularının alınmaya başladığını duyurdu. STS Tıp Doktorluğu ile TUS 1. dönem sınavına katılacak olan adaylar başvuru işlemlerini ais.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirebilecek. Sınav ücreti ise 1550 TL olarak belirlendi. İşte 2025 TUS başvuru kılavuzu.





TUS 1. DÖNEM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR, SINAV ÜCRETİ NE KADAR?





ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ile 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem), 23 Mart 2025 tarihinde uygulanacaktır.









Sınavlara başvurular, 4-12 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.





Adaylar, başvurularını 4 Şubat 2025 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.





Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-TUS 1. Dönem Kılavuzu ile 2025-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınavlara başvuracak adayların ilgili Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.





1. DÖNEM SINAV TARİHİ : 23 Mart 2025

1. DÖNEM BAŞVURU TARİHLERİ : 4 – 12 Şubat 2025 (Ücret ödeme için son gün, 13 Şubat 2025)

1. DÖNEM GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 20 Şubat 2025

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 135 dakika

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ SAATİ VE SÜRESİ : 14.45, 135 dakika

SINAV ÜCRETLERİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ : 1.550 TL

KLİNİK TIP BİLİMLERİ : 1.550 TL





BAŞVURU KOŞULLARI

Durumları aşağıdaki maddelere uyan adaylar sınava başvurabilirler.

a) Sınav tarihi itibarıyla tabip ve eczacı adayların Sağlık Bakanlığınca, veteriner adaylarının da ilgili Bakanlıkça diploma tescil işlemi tamamlanmış olmak.

b) Tabip ya da tıp dışı meslek mensubu olarak eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam ediyor olmak.

c) Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

ç) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.





Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

7456 sayılı Kanun’un 27. maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilirler ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitime başlanabilmesi için Devlet hizmeti yükümlülük

süresinin en az yarısının tamamlanması şarttır.”. İlgili kurumlar tarafından, 375 sayılı KHK’ya 7145 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesi ile eklenen Geçici

35. maddesi kapsamında durumu tespit edilen adayların tercihleri değerlendirmeye alınmaz. Bu durumdaki adayların durumlarında değişiklik olması halinde ilgili kurumlardaki kayıtların düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir. Durumları ilgili kurumların kayıtlarında düzeltilmemiş olan adayların tercihleri yerleştirme işlemlerine dahil edilmez. Düzeltilmemiş kayıtlardan adayın kendisi sorumludur.





Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekmektedir. Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler.







