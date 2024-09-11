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TUS sonuçları açıklandı mı? 2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

2. Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 18 Ağustos 2024 tarihinde ÖSYM tarafından yapıldı. TUS-2 sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre sonuçların kamuoyuna paylaşılacağı tarih belli oldu. Peki 2024 TUS 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TUS 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı.

15:41 - 11/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:41 - 11/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
ÖSYM 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları
ÖSYM 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem Yerleştirme Sonuçları

2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları için adaylar heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2024 tarihinde yapılan sınav sonuçları için geri sayım sona eriyor. ÖSYM sınav takvimine göre, 2024 TUS 2. Dönem sınav sonuçları bu hafta açıklanacak. Peki, TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir?

TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre TUS sonuçları 12 Eylül 2024 Perşembe günü ÖSYM'nin sonuç sayfası "sonuc.osym.gov.tr" üzerinden açıklanacak.

TUS SONUÇLARI 2024 NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Eylül 2024 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Türkiye'de tıp doktorlarının uzmanlık alanlarında eğitim alabilmeleri için girmeleri gereken bir sınavdır. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir. TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

TUS SONUÇLARI DEĞERLENDİRME İŞLEMİ

4.1. TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır.

4.2. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,

• Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) ve talep eden adaylara Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (Ağırlıklı A) hesaplanacaktır.

• Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) hesaplanacaktır. Adayların Ağırlıklı K, Ağırlıklı T ve Ağırlıklı A puanları, aşağıdaki dönüşüm formülünde kullanılarak adayların en yükseği 85 olan K, T ve A puanları hesaplanacaktır.


ÖSYM AİS giriş (Aday İşlemleri Sistemi): ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM AİS, ÖSYM'nin adaylara sunduğu Aday İşlemleri Sistemi'nin kısaltmasıdır. ÖSYM aday şifresi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yapmak için kullanılan kişisel bir koddur. AİS şifresi, ÖSYM'nin online hizmetlerinden yararlanmak için gerekli olan kişisel bir şifredir. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


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#Tıpta Uzmanlık Sınavı
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