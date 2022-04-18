TUS kontenjanları açıklanma tarihi: TUS 2022 kontenjanları ne zaman açıklanacak? Son zamanlarda en çok merak edilen ve araştırılan konulardan bir tanesi TUS kontenjanlarının açıklanma tarihi oldu. TUS'a giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanması ardından, TUS kontenjanlarının açıklamasını beklemeye ve süreci takip etmeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan olan açıklamaya göre adaylar tercihlerini tamamlayacaklar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından TUS kontenjanları hakkında açıklama yapıldı. Peki, TUS 2022 kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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