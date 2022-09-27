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TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı büyük merak uyandırdı. ÖSYM tarafından 4 Eylül'de yapılan TUS sınavının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar sonuçlar için bekleyişe başladı. ÖSYM'nin yayımladığı 2022 sınav takvimiyle birlikte TUS sonuç tarihi belli oldu. İşte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TUS SONUÇ SORGULAMA: 2022 Tıpta Uzmanlık Sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
TUS sonuç sorgulama ekranı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 4 Eylül 2022 tarihinde yapılmıştı.Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre TUS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netlik kazandı.

TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 4 Eylül tarihinde gerçekleşen TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimi sonrasında TUS sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; TUS sınav sonuçları 29 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

TUS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

TUS'a giren adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlayabilir.

TUS PUANI DEĞERLENDİRME

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak Hesaplanan standart puanlar kullanılarak,

Tıp fakültesi mezunu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı K), Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) ve talep eden adaylara Sözleşmeli Aile Hekimleri İçin Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Başvuru Puanı (Ağırlıklı A) hesaplanacaktır.

Tıp dışı meslek mensubu adaylar için aşağıda belirtilen ağırlık katsayıları kullanılarak adayların Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (Ağırlıklı T) hesaplanacaktır.

Adayların Ağırlıklı K, Ağırlıklı T ve Ağırlıklı A puanları, aşağıdaki dönüşüm formülünde kullanılarak adayların en yükseği 85 olan K, T ve A puanları hesaplanacaktır.

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