|
Özgün

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) sonuçları için geri sayım! Sonuçlar nereden öğrenilecek?

TUS sonuçları ne zaman açıklanacak, kaç gün kaldı sorusu yanıt arıyor. 2. dönem Tıpta Uzmanlı Eğitimi Giriş Sınavı 24 Eylül 2023 tarihinde yapılmıştı. ÖSYM sonu açıklanma tarihini paylaşırken, sınav sonuçları bu hafta açıklanacak. Bu noktada bir süredir adaylar, "TUS sonuçları açıklandı mı, kaç günde açıklanıyor?" sorularını arama motorlarına yöneltmeye başladı.

13:16 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
TUS sonuçları

TUS sonuçları

24 Eylül tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen TUS 2. dönem sınavının ardından sonuç tarihi belli olmuştu. Peki, TUS/2 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TUS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), organize edilen 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sonuçları için tarih belli oldu.

Buna göre; TUS sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.

TUS TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

24 Eylül 2023 tarihinde yapılan 2. dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ardından sonuçlar 19 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak. Hemen ardından ÖSYM'den tercih tarihleri duyurusu beklenecek.

TUS TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecek.

Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekiyor.

Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacak.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve esleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.

Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.


#tus
#tus sonuçları
#ösym
#tus2
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Uzmanı ergenlik obezitesine karşı uyardı