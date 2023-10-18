TUS sonuçları
24 Eylül tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen TUS 2. dönem sınavının ardından sonuç tarihi belli olmuştu. Peki, TUS/2 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
TUS/2 SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), organize edilen 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; TUS sonuçları 19 Ekim 2023 tarihinde saat 10.00'da açıklanacak.
TUS TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
24 Eylül 2023 tarihinde yapılan 2. dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ardından sonuçlar 19 Ekim 2023 tarihinde açıklanacak. Hemen ardından ÖSYM'den tercih tarihleri duyurusu beklenecek.
TUS TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecek.
Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekiyor.
Adayların yabancı dil muafiyet bilgi kontrolü tercih aşamasında yapılacak.
TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve esleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.
Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.