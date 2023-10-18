ÖSYM takvimi ne zaman açıklanacağı ve 2024 ÖSYM takvimi adaylar tarafından araştırılıyor. Kamu kurumlarında memur olarak atanmak isteyenler KPSS sınavına katılmakta. Lisans sınavı her yıl gerçekleştirilirken, KPSS ortaöğretim (lise mezunları) ile ön lisans mezunlarının sınavları ise 2 yılda bir organize edilmektedir. Peki 2024 ÖSYM KPSS sınav takvimi açıklandı mı? KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları ne zaman yapılacak, belli oldu mu?