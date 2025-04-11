TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 TUS sonuç tarihi açıklandı mı?

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce doktor adayının uzmanlık eğitimi yolundaki en önemli adımlarından biri olan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için kritik tarih netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 23 Mart 2025 tarihinde başarıyla gerçekleştirilen sınavın ardından adayların ve tıp camiasının merakla beklediği sonuç açıklama takvimini ilan etti. Zorlu sınav maratonunu geride bırakan hekimler için heyecanlı geri sayım başladı.

TUS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebilecekler.

TUS NEDİR?

​Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girilmesi gereken bir sınavdır. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda iki kez düzenlenir ve adayların tıbbi bilgi düzeylerini ölçer.

TUS'A KİMLER KATILABİLİR?

TUS'a başvurabilecek adaylar şunlardır:​

Tıp Fakültesi Mezunları: Türkiye'deki tıp fakültelerinden mezun olanlar veya yurt dışında tıp fakültesi bitirip Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denklikleri onaylanmış olanlar. ​

Son Sınıf Tıp Öğrencileri: Tıp fakültesinin son sınıfında okuyan ve mezuniyet aşamasında olan öğrenciler. Ancak yerleştirme sürecinde mezuniyetlerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. ​