ÖSYM TUS sonuçları
ÖSYM tarafından bu yıl ilki gerçekleşen TUS 1. dönem sınavının ardından, sınav sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 TUS sonuç takvimi sonrasında, sınavın sonuçlarının açıklanacağı gün belli oldu. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından 15 Nisan tarihinde gerçekleşen TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS sonuçları için tarih açıklandı. Buna göre; TUS sınav sonuçları 12 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.
TUS sınav sonuçları nasıl sorgulanır?
12 Mayıs 2023 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
2023-TUS 1. dönem sınavı ile 2023-STS soruları yayınlandı mı?
15 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.