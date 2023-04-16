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2023-TUS 1. dönem sınavı sonuçları için tarih belli oldu

TUS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 15 Nisan tarihinde tamamlanan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları için gözler ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaya çevrilirken, 2023-TUS 1. dönem sınavı ile 2023-STS tıp doktorluğu temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. TUS sonuç tarihi ise belli oldu. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2023 TUS sınav sonuçları sorgulama ekranı.

11:50 . 16/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
ÖSYM TUS sonuçları

ÖSYM TUS sonuçları

ÖSYM tarafından bu yıl ilki gerçekleşen TUS 1. dönem sınavının ardından, sınav sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 TUS sonuç takvimi sonrasında, sınavın sonuçlarının açıklanacağı gün belli oldu. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

TUS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 15 Nisan tarihinde gerçekleşen TUS sınavının sonuçları merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında TUS sonuçları için tarih açıklandı. Buna göre; TUS sınav sonuçları 12 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

TUS sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

12 Mayıs 2023 tarihinden itibaren adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

2023-TUS 1. dönem sınavı ile 2023-STS soruları yayınlandı mı?

15 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ile 2023 Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı soru ve cevaplar
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ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
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ÖSYM şifre alma! 2023 sınav takvimi açıklandı. ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM YKS başta olmak üzere KPSS, EKPSS, ALES, TUS, MSÜ, YDS- DGS-DUS, YÖKDİL sınavlarını gerçekleştirmekte. ÖSYM’nin düzenlediği sınavlara girmek isteyen adaylar sınav başvuruları başta olmak üzere ÖSYM sınav merkezi tercihleri, ÖSYM sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları...


#Sınav
#Tus Ösym
#Sınav Sonuçları
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