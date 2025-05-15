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TUS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2025 | 2025-TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

TUS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2025 | 2025-TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

12:0815/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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TUS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
TUS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) 2025 yılı ilk dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Uzmanlık hayali kuran binlerce aday, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzunu bekliyor. Kontenjanların ve taban puanların yer alacağı kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte süreç resmen başlayacak. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Tercih takvimi ve detaylar için geri sayım sürüyor.

2025 yılı TUS 1. Dönem sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte uzmanlık yolunda bir eşik daha aşılırken, şimdi sırada tercih süreci var. ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzunu bekleyen adaylar, kontenjan dağılımı ve taban puanlara göre tercihlerini şekillendirecek. Tıp fakültesi mezunlarının heyecanla beklediği tercih tarihleri ve detaylara ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

TUS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Geçtiğimiz yıl sınav sonuçları 17 Nisan'da ilan edilmiş, tercih işlemleri ise 20 Mayıs'ta başlamıştı. Bu yıl da benzer bir takvim uygulanırsa, 2025 TUS kontenjanlarının 20 veya 21 Mayıs tarihlerinde duyurulması muhtemel görünüyor.

TUS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan kontenjan bilgilerini ve Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı eğitici kadro durumlarını dikkate alacaklar. Tercih işlemleri yalnızca https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılabilecek.

TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

2024 TUS 2. Dönem kontenjanları ve taban puanları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla birlikte kontenjanlar ve taban puanlar netleşecek. Geçtiğimiz yılın 2. Dönem TUS kontenjanları ve taban puanları, kılavuzla birlikte ilan edilmişti. Tercih kılavuzunda; bölümlerin alım yapacağı toplam kontenjan sayısı, başvuru için aranan genel ve özel şartlar ile diğer önemli detaylara yer veriliyor.

TUS NEDİR?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde (GATA) daha ileri seviyede Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi görmek isteyen adaylar için yılda 1 nadiren 2 kere ÖSYM tarafından yapılan sınavdır.

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