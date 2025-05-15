TUS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2025 | 2025-TUS tercihleri ne zaman başlayacak?

2025 yılı TUS 1. Dönem sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte uzmanlık yolunda bir eşik daha aşılırken, şimdi sırada tercih süreci var. ÖSYM’nin yayımlayacağı tercih kılavuzunu bekleyen adaylar, kontenjan dağılımı ve taban puanlara göre tercihlerini şekillendirecek. Tıp fakültesi mezunlarının heyecanla beklediği tercih tarihleri ve detaylara ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

TUS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Geçtiğimiz yıl sınav sonuçları 17 Nisan'da ilan edilmiş, tercih işlemleri ise 20 Mayıs'ta başlamıştı. Bu yıl da benzer bir takvim uygulanırsa, 2025 TUS kontenjanlarının 20 veya 21 Mayıs tarihlerinde duyurulması muhtemel görünüyor.

TUS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan kontenjan bilgilerini ve Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı eğitici kadro durumlarını dikkate alacaklar. Tercih işlemleri yalnızca https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılabilecek.

TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLAR AÇIKLANDI MI?

2024 TUS 2. Dönem kontenjanları ve taban puanları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla birlikte kontenjanlar ve taban puanlar netleşecek. Geçtiğimiz yılın 2. Dönem TUS kontenjanları ve taban puanları, kılavuzla birlikte ilan edilmişti. Tercih kılavuzunda; bölümlerin alım yapacağı toplam kontenjan sayısı, başvuru için aranan genel ve özel şartlar ile diğer önemli detaylara yer veriliyor.

TUS NEDİR?