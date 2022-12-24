Özgün Tuzlaspor 4-2 Altay Maç Özeti İzle (VİDEO)
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Tuzlaspor 4-2 Altay Maç Özeti İzle (VİDEO)

Spor Toto 1. Lig’de 19. hafta yani 1. devrenin son haftasında Tuzlaspor ve Altay karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta kazanan taraf ev sahibi ekip Tuzlaspor oldu ve maç 4-2 sonuçlandı. Goller dakika 4’ Ceyhun Gülselam, 10’ Marco Paixao, 12’ ve 12’ Bilal Başacıkoğlu (2), 63’ Segun James Adeniyi, 90’ Abdoulaye Yahaya’dan geldi. Bu sonuçlarla Tuzlaspor puanını 19’a çıkararak 14. sırada yer aldı. Altay ise 21 puanla 12. sırada yer aldı. Tuzlaspor - Altay maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. lig puan durumu için haberimize bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tuzlaspor 4-2 Altay Maç Özeti İzle (VİDEO)
Tuzlaspor 4-2 Altay

Spor Toto 1. Lig 19. hafta heyecanı başladı. Tuzlaspor evinde İzmir ekibi Altay’ı konuk etti. Altay zorlu deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçı 4-2 kaybetti.

TUZLASPOR - ALTAY MAÇ ÖZETİ

  • Tuzlaspor - Altay maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU


MKE Ankaragücü 2-0 Tuzlaspor Maç Özeti İzle (VİDEO)
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MKE Ankaragücü 2-0 Tuzlaspor Maç Özeti İzle (VİDEO)
Yerli Haalanddan muhteşem gol

Yerli Haaland'dan muhteşem gol

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Seyahat süresi 10 dakikaya düştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi pazartesi vereceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeyi pazartesi vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir - Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Erdoğan, ''Erzurum, Malazgirt'ten de önce Pasinler Zaferi ile Anadolu'yu ebedi yurdumuz haline getiren yolu açılmıştır. Erzurum'u Karadeniz'e bağlanıyoruz ve Erzurum'u Karadeniz'den dünyaya açılıyoruz'' açıklamasında bulundu. Yeni müjdeleri vereceğini ifade eden Erdoğan, ''Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz, pazartesi bununla ilgili yeni müjdeleri paylaşacağız'' dedi.
İstanbul'da 'şok evlerine' yönelik operasyonda 101 düzensiz göçmen yakalandı
Gündem

İstanbul'da 'şok evlerine' yönelik operasyonda 101 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da düzensiz göçmenlerin kaldığı "şok evlerine" düzenlenen operasyonda 101 kişi yakalandı. Operasyon sırasında şüpheli davranışlarda bulunan başka bir kişinin evinde yapılan aramada uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

MHP lideri Bahçeli: Türkiye düşmanlarının avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir
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MHP lideri Bahçeli: Türkiye düşmanlarının avucuna düşenler kelimenin tam manasıyla zillettedir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 18. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu Sertifika töreninde açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu için, 'Saraçhane’de rol kapma derdine düşenlerin bu yeni yüzyılı bırakınız anlamasını varlıklarını ibra etmeleri ve iddia ile sürdürmeleri bile akla ziyan bir haldir. Baba ile oğul arasındaki gel-gitli sürece müdahil olan ablaların da ‘Biz de varız’ çıkışı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki iki partinin kazandığı çatık kaşlarla hatırlanıp ikilik çıkarması malum olduğunuz bir menfaat çatışmasıdır.' ifadelerini kullandı.

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