Tuzlaspor 4-2 Altay Maç Özeti İzle (VİDEO)

Spor Toto 1. Lig 19. hafta heyecanı başladı. Tuzlaspor evinde İzmir ekibi Altay’ı konuk etti. Altay zorlu deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçı 4-2 kaybetti.
TUZLASPOR - ALTAY MAÇ ÖZETİ
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Spor Toto 1. Lig 19. hafta heyecanı başladı. Tuzlaspor evinde İzmir ekibi Altay’ı konuk etti. Altay zorlu deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçı 4-2 kaybetti.
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