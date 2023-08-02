En popüler sosyal medya platformlarından biri olan twitter’ın logosu değişti. Aldığı radikal kararlarla gündeme gelen Elon Musk, son kararıyla Twitter logosunu X yaptı. Yaşanan gelişmenin ardından milyonlarca kullanıcı Twitter logosu neden değişti?, Twitter logosu X ne anlama geliyor?’ sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. İşte detaylar.

TWİTTER X NEDİR, NE DEMEK?

Dünyaca ünlü milyarder ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'da yeni değişiklikleri duyurdu. Kuş logosunun X harfi ile değiştireceğini söyleyen Musk, Twitter'ın yeni adresinin de X.com olduğunu duyurdu.

X.com, Kasım 1999'da teknoloji milyarderi Elon Musk tarafından kurulmuş ve daha sonra Confinity ile birleşerek PayPal ismini almış bir çevrimiçi banka sitesidir. X.com dünyanın ilk çevrimiçi bankalarından biri olarak kurulmuştur. Banka üzerindeki tüm mevduatlar FDIC tarafından sigortalanmış ve finansörü Elon Musk'un Tesla, Spacex girişimlerini de finanse eden Greg Kouri olmuştur.

TWİTTER’IN LOGOSU NEDEN DEĞİŞTİ?

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su ve Twitter’in yeni sahibi Elon Musk uzun yıllardır Twitter olarak bilinen sosyal medya ağının ismini ve logosunu değiştirdi. Elon Musk’ın X harfini sevdiği ve bunu hayatının birçok alanında kullandığı biliniyor. Musk, elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın ilk modellerinden biri olan Model X'i piyasaya sürdüğünde, SpaceX'i kurduğunda ve yapay zeka uygulaması xAI'yi başlattığında ünlü iş insanı her zaman bu harfi kullanmayı ihmal etmiyor. En önemlisi de Musk, en küçük çocuğuna "X Æ A-12 "ya da kısaca "X" adını verdi

X.Com alan adını uzunca bir süre boş tutan Elon Musk, bembeyaz açılan bir sayfada X harfine yer veriyordu. 2023 yılında Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından ise X.com, Twitter'a yönlendirildi.







