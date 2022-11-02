Elon Musk: "Mavi tik" ile Twitter'a yeni bir kazanç kapısı açtı

Twitter'ın yeni CEO'su Musk, göreve geldikten sonra ilk olarak kıdemli birçok yöneticinin işine son verirken, şirketin en çok merak edilen konularından biri olan "mavi onay rozeti" ya da daha çok bilinen adı ile "mavi tik" işareti ile ilgili de radikal adımlar atacağının sinyallerini verdi.

MAVİ ONAY ROZETİ NEDİR?

Twitter'ın son dönemde çok konuşulan mavi tik hesabı, daha çok kamuyu ilgilendiren paylaşımlar yapan kişilere veriliyor. Şirket, mavi onay rozetinin işlevini şu şekilde açıklıyor:

"Twitter'daki mavi onay rozeti, kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekir."

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TWİTTER MAVİ ONAY ROZETLİ HESAPLARDAN NE KADAR GELİR ELDE EDECEK?

Twitter'da yaklaşık 400 bin mavi onay rozetli hesap bulunduğu tahmin ediliyor. Twitter CEO'su 8 dolarlık fiyatlanmanın satın alma gücü paritesi ile orantılı olarak ülkeden ülkeye göre değişeceğini de açıkladı. Fiyatların hangi ülkede ne kadar olacağı şu için bilinmese de 400 bin kullanıcıdan ortalama 8 dolar ücret alınırsa Twitter, bu yeni süreçten aylık 3,2 milyon dolar (yaklaşık 60 milyon TL), yıllık ise 38,4 milyon dolar (715 milyon TL) gelir elde etmiş olacak.

MAVİ ONAY ROZETİNİN AVANTAJLARI NE OLACAK?

Musk, mavi onay rozetinin fiyatını açıkladığı tweet serisinde ücreti ödeyen kullanıcılara sunacağı avantajlar ilgili de bir takım bilgiler verdi. CEO Musk, tweetinde, ücretli kullanıcıların cevaplar, mentionlar ve aramalarda öncelikli olacağı, uzun video ve ses yayınlama ayrıcalığına sahip olacağı ve diğer kullanıcılara oranla yarı yarıya daha az reklam göreceğini açıkladı.

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