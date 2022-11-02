Özgün Elon Musk "Mavi tik" ile Twittera yeni bir kazanç kapısı açtı
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Elon Musk: "Mavi tik" ile Twitter'a yeni bir kazanç kapısı açtı

Tesla ve SpaceX gibi dünyaca ünlü şirketlerin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, uzun süren tartışmalı bir sürecin ardından 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı. Mevcut düzende birçok yeniliğe giden Elon Musk paralı hale getireceği mavi onay rozeti ile şirket, gelir kalemlerine bir yenisini daha eklemiş olacak. Twitter’ın mavi onay rozetinin bazı kişilerde olup bazı kişilerde olmamasını saçma bulan Musk bu işareti ayda 8 dolar veren herkese sunacak. Peki Mavi tik onay rozeti nedir? Twitter mavi onay rozetli hesaplardan ne kadar gelir elde edecek? Avantajları ne olacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Twitter mavi onay rozetli hesaplardan ne kadar gelir elde edecek?
Elon Musk Twitter

Twitter'ın yeni CEO'su Musk, göreve geldikten sonra ilk olarak kıdemli birçok yöneticinin işine son verirken, şirketin en çok merak edilen konularından biri olan "mavi onay rozeti" ya da daha çok bilinen adı ile "mavi tik" işareti ile ilgili de radikal adımlar atacağının sinyallerini verdi.

MAVİ ONAY ROZETİ NEDİR?

Twitter'ın son dönemde çok konuşulan mavi tik hesabı, daha çok kamuyu ilgilendiren paylaşımlar yapan kişilere veriliyor. Şirket, mavi onay rozetinin işlevini şu şekilde açıklıyor:

"Twitter'daki mavi onay rozeti, kamu menfaatini ilgilendiren bir hesabın orijinal olduğunun bilinmesini sağlar. Mavi rozet alabilmeniz için hesabınızın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekir."

TWİTTER MAVİ ONAY ROZETLİ HESAPLARDAN NE KADAR GELİR ELDE EDECEK?

Twitter'da yaklaşık 400 bin mavi onay rozetli hesap bulunduğu tahmin ediliyor. Twitter CEO'su 8 dolarlık fiyatlanmanın satın alma gücü paritesi ile orantılı olarak ülkeden ülkeye göre değişeceğini de açıkladı. Fiyatların hangi ülkede ne kadar olacağı şu için bilinmese de 400 bin kullanıcıdan ortalama 8 dolar ücret alınırsa Twitter, bu yeni süreçten aylık 3,2 milyon dolar (yaklaşık 60 milyon TL), yıllık ise 38,4 milyon dolar (715 milyon TL) gelir elde etmiş olacak.

MAVİ ONAY ROZETİNİN AVANTAJLARI NE OLACAK?

Musk, mavi onay rozetinin fiyatını açıkladığı tweet serisinde ücreti ödeyen kullanıcılara sunacağı avantajlar ilgili de bir takım bilgiler verdi. CEO Musk, tweetinde, ücretli kullanıcıların cevaplar, mentionlar ve aramalarda öncelikli olacağı, uzun video ve ses yayınlama ayrıcalığına sahip olacağı ve diğer kullanıcılara oranla yarı yarıya daha az reklam göreceğini açıkladı.

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