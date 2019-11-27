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Twitter video indirme işlemi adım adım nasıl yapılır?

Twitter video indirme işlemlerinin nasıl yapıldığı adım adım yazımızda anlattık. Milyonlarca kullanıcıya sahip Twitter'daki videoları başka sosyal medya mecralarında paylaşmak isteyen kullanıcılar Twitter'da video indirme işleminde sorunlar yaşıyor. İşte adım adım Twitter video indirme işlemi.

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​Twitter video indirme işlemi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde.

​Twitter video indirme işlemi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde.

Twitter video indirme işlemi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde. Twitter'da video indirmenin birden fazla yöntemi bulunmaktadır. Bunların en başında özel hazırlanmış online olarak indirilen web siteleri bulunmaktadır. Bunların dışında, internet bağlantınız olmadığı durumlarda indirme işlemi yapmak istiyorsanız özel hazırlanmış uygulamalar ve tarayıcı eklentilerini kullanabilirsiniz. İşte adım adım Twitter'da video indirme işlemleri...

ADIM ADIM TWİTTER VİDEO İNDİRME İŞLEMLERİ

1) indirmek için video Tweet bulun.

2) Şimdi tweet bağlantısını kopyala.

3) Tweet bağlantısını yukarıdaki URL metin kutusuna yapıştırın.

4) Şimdi farklı biçimlerdeki indirme bağlantılarını alacaksınız.

5) Videoyu mp4 formatında indirmek için indirme bağlantısını tıklamanız yeterlidir.

6) Eğer mp3 formatında video istiyorsanız, tabloda da seçenek var. Mp3 kutusundaki indirme bağlantısına tıklamanız yeterlidir.

7) İndirme bağlantısını tıklatarak değilse, indirme bağlantısına sağ tıklayın ve Farklı Kaydet'i tıklayın. bağlantısını bilgisayarınıza kaydetme seçeneği.

TWİTTER'DA VİDEO İNDİRME İÇİN TIKLAYINIZ:

https://www.getmytweet.com/tr/

TARAYICINIZA EKLENTİ EKLEYEREK TWİTTER'DA VİDEO İNDİRME

Chrome veya Mozilla tarayıcısına yükleyeceğiniz eklentilerle, oldukça kolay bir şekilde Twitter video indirme işlemini yapabilirsiniz.

Her iki tarayıcı için de Twitter Video Downloader isimli eklentiyi kullanabilirsiniz. Eklentilerin indirme linklerini aşağıda görebilirsiniz.

UYGULAMA İLE TWİTTER'DA VİDEO İNDİRME

Dilerseniz Android cihazlarınıza yükleyeceğiniz uygulamalar ile de bu işlemi yapmak mümkün. Bunun için Google Play Store üzerinde yer alan “Save TwitterVideos GIF” uygulaması ile hem videoları hem de GIF’leri telefonunuza indirebilirsiniz.

Facebook'ta video nasıl indirilir? Facebook yeni video indirme yöntemi
Facebook'ta video nasıl indirilir? Facebook yeni video indirme yöntemi

Facebook yeni video indirme yöntemi haberimizde. Facebook'ta izlediğiniz videoyu kendi hesabınızdan ya da sayfalarınızda paylaşmak istiyorsanız bu haberimizi dikkatlice okuyunuz. Facebook'tan video indirme işlemlerini yapan programlar ile birlikte bir çok uygulama mevcut. Ancak sizlerle paylaşacağımız yöntemle saniyeler içinde videoları indireceksiniz. Facebook'ta video indirme işlemlerini yapıyor da artık yapamıyorsanız aşağıdaki adımları uygulayarak Facebook'tan video indirebilirsiniz. İşte Facebook yeni video indirme yöntemi..FACEBOOK'TA YENİ VİDEO İNDİRME YÖNTEMİ1. Facebook'ta indirmek istediğiniz video üzerine sağ tıklayınız ve URL göster diyerek video linkini kopyalayınız.2. Tarayıcınızda yeni sekme açarak oraya yapıştırınız.3. "www" yazan yeri silip yerine "mbasic" yazınız ve entera basınız.4. Videoyu oynatınız.5. Sağ tıklayınız ve video olarak kaydete tıklayarak indirebilirsiniz.ANDROİD CİHAZLARDA FACEBOOK VİDEOLARINI KAYDETMESnapTube uygulamasını buradan indirin ve Android cihazınıza kurun. Facebook uygulamasında indirmek istediğiniz videoyu açın ve "..." simgesine tıklayın."Copy URL" seçeneğine tıklayın.Ekranın üzerinde beliren karta dokunun; indirme işlemi başlayacak.iOS Cihazlarda Facebook Videolarını KaydetmeMyMedia uygulamasını App Store üzerinden yükleyin. Facebook uygulamasını açın ve indirmek istediğiniz videoya gidin.Videoyu çaldıktan sonra paylaşma seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe dokunun ve "Bağlantıyı kopyala" seçeneğine dokunun.MyMedia uygulamasını açın. Burada savefrom.net web sitesini açın ve az önce kopyaladığınız adresi yapıştırın.Videoya göre HD veya SD kalitesinde indirme seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneklerden birine dokunarak indirme işlemini başlatabilirsiniz.

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