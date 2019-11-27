Twitter video indirme işlemi adım adım nasıl yapılır?
Twitter video indirme işlemlerinin nasıl yapıldığı adım adım yazımızda anlattık. Milyonlarca kullanıcıya sahip Twitter'daki videoları başka sosyal medya mecralarında paylaşmak isteyen kullanıcılar Twitter'da video indirme işleminde sorunlar yaşıyor. İşte adım adım Twitter video indirme işlemi.
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Twitter video indirme işlemi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde. Twitter'da video indirmenin birden fazla yöntemi bulunmaktadır. Bunların en başında özel hazırlanmış online olarak indirilen web siteleri bulunmaktadır. Bunların dışında, internet bağlantınız olmadığı durumlarda indirme işlemi yapmak istiyorsanız özel hazırlanmış uygulamalar ve tarayıcı eklentilerini kullanabilirsiniz. İşte adım adım Twitter'da video indirme işlemleri...
Chrome veya Mozilla tarayıcısına yükleyeceğiniz eklentilerle, oldukça kolay bir şekilde Twitter video indirme işlemini yapabilirsiniz.
Her iki tarayıcı için de Twitter Video Downloader isimli eklentiyi kullanabilirsiniz. Eklentilerin indirme linklerini aşağıda görebilirsiniz.
UYGULAMA İLE TWİTTER'DA VİDEO İNDİRME
Dilerseniz Android cihazlarınıza yükleyeceğiniz uygulamalar ile de bu işlemi yapmak mümkün. Bunun için Google Play Store üzerinde yer alan “Save TwitterVideos GIF” uygulaması ile hem videoları hem de GIF’leri telefonunuza indirebilirsiniz.
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