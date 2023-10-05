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Twitter video indirme işlemi adım adım nasıl yapılır?

Twitter X video indirme işlemlerinin nasıl yapıldığı adım adım yazımızda anlattık. Milyonlarca kullanıcıya sahip Twitter X'deki videoları başka sosyal medya mecralarında paylaşmak isteyen kullanıcılar Twitter X'de video indirme işleminde sorunlar yaşıyor. İşte adım adım Twitter X video indirme işlemi.

15:59 . 5/10/2023 Perşembe
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​Twitter video indirme işlemi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde.

​Twitter video indirme işlemi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde.

Twitter video indirme işlemi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı haberimizde. Twitter'da video indirmenin birden fazla yöntemi bulunmaktadır. Bunların en başında özel hazırlanmış online olarak indirilen web siteleri bulunmaktadır. Bunların dışında, internet bağlantınız olmadığı durumlarda indirme işlemi yapmak istiyorsanız özel hazırlanmış uygulamalar ve tarayıcı eklentilerini kullanabilirsiniz. İşte adım adım Twitter'da video indirme işlemleri...

ADIM ADIM TWİTTER X VİDEO İNDİRME İŞLEMLERİ


1) indirmek için video Tweet bulun.

2) Şimdi tweet bağlantısını kopyala.

3) Tweet bağlantısını yukarıdaki URL metin kutusuna yapıştırın.

4) Şimdi farklı biçimlerdeki indirme bağlantılarını alacaksınız.

5) Videoyu mp4 formatında indirmek için indirme bağlantısını tıklamanız yeterlidir.

6) Eğer mp3 formatında video istiyorsanız, tabloda da seçenek var. Mp3 kutusundaki indirme bağlantısına tıklamanız yeterlidir.

7) İndirme bağlantısını tıklatarak değilse, indirme bağlantısına sağ tıklayın ve Farklı Kaydet'i tıklayın. bağlantısını bilgisayarınıza kaydetme seçeneği.

TWİTTER'DA VİDEO İNDİRME İÇİN TIKLAYINIZ:
TARAYICINIZA EKLENTİ EKLEYEREK TWİTTER'DA VİDEO İNDİRME

Chrome veya Mozilla tarayıcısına yükleyeceğiniz eklentilerle, oldukça kolay bir şekilde Twitter video indirme işlemini yapabilirsiniz.

Her iki tarayıcı için de Twitter Video Downloader isimli eklentiyi kullanabilirsiniz. Eklentilerin indirme linklerini aşağıda görebilirsiniz.

UYGULAMA İLE TWİTTER'DA VİDEO İNDİRME

Dilerseniz Android cihazlarınıza yükleyeceğiniz uygulamalar ile de bu işlemi yapmak mümkün. Bunun için Google Play Store üzerinde yer alan “Save TwitterVideos GIF” uygulaması ile hem videoları hem de GIF’leri telefonunuza indirebilirsiniz.



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