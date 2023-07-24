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Twitter’ın logusundan kuş gitti X geldi

Twitter’ın sahibi Elon Musk’tan sosyal medya platformu için ardı ardına bomba yenilikler geliyor. Elon Musk'tan Twitter'da köklü değişikliğe gitti. Twitter yeni logosunu X olurken, Twitter’ın yeni adresi de belli oldu. Musk, “X.com” adresini “twitter.com” adresine yönlendirdi.

13:57 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Twitter yeni ismi ve logosu.

Twitter yeni ismi ve logosu.

Geçtiğimiz yıl 44 milyar dolara Twitter'ı satın alan Elon Musk, sosyal medya devi için radikal kararlar almaya devam ediyor.

Twitter yeni logosu ne oldu?

Musk, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uygulamanın logosunun değiştiğini duyurdu. Musk, Twitter'ın "kuş" logosunu" "X" harfi ile değiştirdiğini, "Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz" ifadelerini kullanarak açıkladı.

Twitter’ın yeni adı ne?

Elon Musk, logo değişimi paylaşımından sonra Twitter’ın ismini de ‘X’ olarak değiştireceğini duyurdu. Musk, “X.com” adresini “twitter.com” adresine yönlendirdi.

Elon Musk Twitter’ı ne kadara satın aldı?

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almıştı. Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada da şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

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