Twitter yeni logosu
Elon Musk, Twitter'ın yeni logosunu tanıttı. Musk'ın, profil fotoğrafını "X" yapmasının ardından Twitter'ın "kuş" logosu "X" ile değiştirildi.
TWİTTER'IN YENİ LOGOSU NASIL?
Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullandı.
İlerleyen saatlerde bir başka paylaşımda bulunan Musk, Twitter'ın yeni logosunun görseline de yer vererek "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." dedi.