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Twitter'ın logosu değişti

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter'ın logosunun değiştirileceğini duyurmuştu. Bugün itibarıyla platformun mavi renkli kuş logosu, değişti. Peki, yeni Twitter logosu nasıl? İşte görüntüsü...

14:08 . 24/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Twitter yeni logosu

Twitter yeni logosu

Elon Musk, Twitter'ın yeni logosunu tanıttı. Musk'ın, profil fotoğrafını "X" yapmasının ardından Twitter'ın "kuş" logosu "X" ile değiştirildi.

TWİTTER'IN YENİ LOGOSU NASIL?

Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda ediyoruz." ifadesini kullandı.


İlerleyen saatlerde bir başka paylaşımda bulunan Musk, Twitter'ın yeni logosunun görseline de yer vererek "Bu gece iyi bir X logosu paylaşılırsa, yarın tüm dünyada yayına geçeriz. Bu X gibi." dedi.



#twitter
#twitter logosu
#twitter yeni logo
#elon musk
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