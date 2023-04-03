İŞKUR TYP başvurularına ilişkin müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremlerin ardından işini kaybedenlere İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 50 bin kişiye hızla istihdam sağlanacağı açıklandı. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden ilan ediliyor. İşte İŞKUR iş ilan sorgulama ekranı ve TYP alım yapan kurumlar listesi.

TYP sorgulama nasıl yapılır, 2023 TYP sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR TYP kura sonuçları e-Devlet aracılığıyla TYP numarası ile sorgulanabilecek. Adaylar, detaylı bilgileri İŞKUR İl Müdürlükleri ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla edinebilecek.

Van TYP kura sonuçları 2023 isim listesi açıklandı mı?

İŞKUR TYP başvuru sonuçları Sivas, Elazığ, Diyarbakır Muş ve Van illerinde erişime açıldı.

Sivas TYP kura sonuçları açıklandı mı?

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, isim listesi ve istenen belgeleri duyurdu.

Elazığ TYP kura sonuçları açıklandı mı?

Elazığ İş-Kur TYP Toplum yararına çalışma programına dair kura çekimleri; 30 Ocak 2023 Pazartesi günü tamamlandı. İsim listesi Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

İŞKUR TYP başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.

Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.

TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.

TYP başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç),

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste’ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,