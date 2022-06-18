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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YKS ÖSYM sonuç tarihi!

YKS sonuç açıklanma tarihi merak ediliyor. Toplamda üç oturumda ÖSYM tarafından düzenlenecek olan TYT, AYT, YDT sınavları 18-19 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu gerçekleştirildi. TYT oturumunun ardından adaylar YKS sonuç tarihini merak etmeye başladı. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin açıkladığı 2022 takvimi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TYT, AYT, YDT Üniversite sınavı ÖSYM YKS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?
YKS sonuç tarihi 2022

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday bu hafta sonu TYT, AYT, YDT oturumlarında ter döküyor. ÖSYM Başkanı Aygün Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu duyurmuştu. Öte yandan; milyonlarca kişi üniversite sınavı çıkışında YKS sonuçları sorgulama işlemleri yapacak. Bu noktada; YKS sınav sonuçlarının ne zaman hangi tarihte açıklanacağını öğrenmek isteyenler internet üzerinden "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladılar. TYT, AYT, YDT YKS sınav sonuçları için ÖSYM tarihi duyurdu!

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları için ÖSYM resmi internet sitesi üzerinde yer alan resmi açıklama tarihi 20 Temmuz 2022 olarak yer alıyor. Ancak, sonuçlar, ÖSYM'nin değerlendirme sürecine göre değişiklik gösterebilir. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

YKS OTURUM SAATLERİ

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.00), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.00), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.30), 80 soru 120 dakika

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylar hariç diğer tüm adaylar için zorunludur.DİKKAT: Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek sınav salonuna alınacaklar; sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.

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