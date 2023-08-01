|
Özgün

U19 Milli Takımı Erzurum'daki hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu

U19 Milli Takımı’nın, UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası eleme turu maçları öncesi 6-16 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belirlendi. Teknik direktör Soykan Başar yönetiminde Erzurum’da hazırlıklarını sürdürecek millilerin aday kadrosunda forvette Yusuf Talga, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Mert Ahmet Erkan yer aldı. İşte U19 Milli Takımı hazırlık kampı aday kadrosu.

16:26 . 1/08/2023 Salı
Yeni Şafak
U19 Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

U19 Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası eleme turu maçları öncesi oyuncuların mevcut durumlarının gözlemlenmesi ve yeni çağrılan isimlerin değerlendirilmesi adına gerçekleştirilecek kamp için ay-yıldızlı ekip 6 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de Erzurum'da toplanacak.

U19 Milli Takımı'nın aday kadrosunda kimler var?

Teknik direktör Soykan Başar yönetiminde 16 Ağustos'a kadar hazırlıklarını sürdürecek millilerin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler
: Taha Tosun (Yılport Samsunspor), Mert Furkan Bayram (Altınordu), Tyler Doğan (Holstein Kiel), Mehmet Şamil Öztürk (Kayserispor)
Defans
: Haluk Mustafa Tan (Yılport Samsunspor), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Efe Sarıkaya (Altay), Emirhan Başyiğit (Sivasspor), Yasin Yağız Dilek (Rams Başakşehir Futbol Kulübü), Enes Albak (Yılport Samsunspor), Kaan Berk Bengi (FC Bayern München), Arda Berk Özüarap (Beşiktaş)
Orta Saha
: Altay Güneyer (Bohemian FC), Tolunay Artuç (Dyorex Boluspor), İzzet Furkan Malak (Göztepe), Emre Tomas Topçu (Drogheda United FC), Furkan Yöntem (Altınordu), Muhammed Ali Çamkerten (Trabzonspor)
Forvet
: Yusuf Talga (Altınordu), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor), Mert Ahmet Erkan (BV De Graafschap), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Furkan Aslan (Kayserispor), Hüseyin Ertürk (Beveren SK), Emre Gökay (Sivasspor)
#19 Yaş Altı Milli Takım
#aday kadro
#Erzurum
#kamp
29 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Haji Wright futbol kariyerine Coventry City’de devam edecek! Antalyaspor anlaşmadan servet kazanacak