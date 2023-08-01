Ankaragücü, hazırlık maçında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Kayserispor ile Konyaspor hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-0'lık skorla Konyaspor kazandı. Hazırlık müsabakasında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep futbol kulübü ile 2.Lig ekiplerinden Bursaspor 0-0 berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 1 Ağustos 2023 Salı maç programı ve fikstürü.