U19 Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası eleme turu maçları öncesi oyuncuların mevcut durumlarının gözlemlenmesi ve yeni çağrılan isimlerin değerlendirilmesi adına gerçekleştirilecek kamp için ay-yıldızlı ekip 6 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de Erzurum'da toplanacak.
U19 Milli Takımı'nın aday kadrosunda kimler var?
Teknik direktör Soykan Başar yönetiminde 16 Ağustos'a kadar hazırlıklarını sürdürecek millilerin aday kadrosunda şu isimler yer alıyor: