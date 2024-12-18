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Üç Aylar’ın zirve noktası olan Ramazan, oruç tutma farzının yerine getirildiği aydır. Ramazan, manevi arınmanın en yoğun yaşandığı dönemdir. Kuran’ın indirilmeye başlandığı bu ayda, oruç tutmanın yanı sıra, sadaka ve dua gibi ibadetlerle Allah’a yaklaşılır. Ramazan’ın son on günü,

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