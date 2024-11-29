Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
Şaban ayı ne zaman? 2025 Şaban ayı başlangıç tarihi

Şaban ayı ne zaman? 2025 Şaban ayı başlangıç tarihi

15:0029/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Şaban ayı
Şaban ayı

Şaban ayının 2025 yılında ne zaman başlayacağı belli oldu. Üç ayların ikincisi ve Hicri yılın sekizinci ayı olan Şaban ayı, Diyanet İşleri'nin yayınladığı dini takvime göre belirleniyor. Peki, 2025 Şaban ayı ne zaman? Şaban ayı hangi tarihte başlayacak, hangi tarihte bitecek? İşte 2025 Şaban ayı tarihi...

Müslüman aleminin ibadetlerini gerçekleştireceği üç aylardan bir olan Şaban ayı tarihi merak konusu oldu. Recep ayının son bulmasıyla birlikte Şaban ayı başlamış olacak. İşte, 2025 Şaban ayının ilk günü tarihi...

Şaban ayı ne zaman 2025?

Şaban ayı 31 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

Şaban ayı nedir?

Sözlükte “dağılmak, gruplara ayrılmak” anlamındaki şa‘b kökünden türeyen şa‘bân kamerî yılın recebden sonra, ramazandan önce gelen sekizinci ayının adıdır ve dinî gelenekte önemli bir yeri olan üç ayların ikincisidir.

Şaban ayının önemi

hicrî takvime göre Ramazan-ı Şerif’ten bir önceki ay olması hasebiyle bu mübarek mevsime bir nevi hazırlık niteliği taşımaktadır. Kişilerin bu süreçte tutulan oruçlar ve yapılan ibadetler Ramazan ayına yönelik hazırlık sayılır. Yapılacak ibadetler, tutulacak oruçlar bu ayda başlanılır ve artırılarak devam edilir. Ayrıca kişiler bu ayın giriş yapmasıyla kendilerini haram işlerden uzaklaştırarak Allah'a yakınlaşırlar.

Şaban ayı ile ilgili hadisler

Ben, Resulullah (sav)'ın Şaban ve Ramazan dışında iki ayı peş peşe tam olarak oruçla geçirdiğini görmedim. (Tirmizi)

Şaban ayında meydana gelen önemli olaylar

İslâm tarihinde şâban ayında meydana gelen önemli olaylar arasında orucun farz kılınması (2/624), Hz. Peygamber’in Hafsa ile evlenmesi (3/625), Hz. Hüseyin’in doğumu (4/626), Benî Mustaliḳ (Müreysî‘) Gazvesi (5/627) zikredilebilir. Fâtımîler döneminde Ezher’de receb ve şâbanın başına ve ortalarına rastlayan “vekūd” gecelerinde dinî ihtifaller düzenlenirdi (DİA, XII, 59). Surre alayının İstanbul’dan deniz yoluyla gönderilmeye başlandığı 1864 yılından itibaren bu merasim şâban ayının on beşinde düzenlenirdi.



#şaban ayı
#şaban ayı 2025
#şaban ayı başlangıcı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
POMEM BAŞVURU SONUÇLARI 2024: 32. Dönem polis alımı ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?