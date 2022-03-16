Efendimizin aylardan 'benim ayım' dediği: Şaban ayı

Bu yıl Şaban ayı Mart ayının 13 14 ve 15. gününe denk geliyor. İşte, Şaban ayının fazileti, Şaban ayının ne zaman olduğuna dair bütün detaylar.

ŞABAN AYININ TARİHİ NE ZAMAN?

2022'de Şaban ayının 13. günü 16 Mart, 14. günü 17 Mart ve 15. günü ise 18 Mart tarihine denk geliyor.

Şaban ayının 13. günü : 16 Mart 2022 Çarşamba 2022

Şaban ayının 14. günü : 17 Mart 2022 Perşembe 2022

Şaban ayının 15. günü : 18 Mart 2022 Cuma 2022

DUALARIN GERİ ÇEVRİLMEDİĞİ MÜBAREK ŞABAN AYININ FAZİLETİ

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadislerinde; “Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!” buyurduğu bu günün fazileti, Şaban ayının ne zaman olduğuna dair işte tüm detaylar.

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Bir başka hadislerinde ise; “Allah Teâlâ, Şabanın on besinci gecesi (Beraat gecesi) tecelli eder ve anababaya asî olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar” buyurdu. (Sünen-i ibn Mace,

İkâmetü's-Salât, 191).

Peygamber Efendimiz, bu ayda mümkün olduğu kadar oruç tutardı. Hz. Âişe, O'nun bu davranışını şu

sözleriyle ifade eder: "Rasûlüllah'ın (s.a.s) Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim"

(Tecrid-i Sarîh Tercümesi, IV, 295).

Şaban ayı, İslam tarihinde bazı önemli olayların gerçekleşmesi açısından da önemlidir. Bunlar arasında,

hicretin 2. yılına rastlayan Şaban ayı ortalarında nâzil olan Bakara 144. âyetle kıblenin Mescid-i Aksâ'dan

Mescid-i Haram'a çevrilmesi ve diğer bir âyetle de Ramazan orucunun farz kılınması ile ilgili Bakara

Suresinin 183-184. ayetleri sayılabilir.

Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı peygamber Efendimize nispet olunan bir aydır. Hz Hasan

Radıyallahu anh'den rivayete göre Resûl-i Ekrem (s.a.v.) "Recep Allah'ın, Şaban benim ve Ramazan'da

ümmetimin ayıdır" buyurmuştur.(Ramuz El Ehadis:1/289-2)

Hz. Aişe (r.a) validemiz: Resûl-i Ekrem (s.a.v.):" Bazı aylarda çok oruç tutardı. Hatta biz onun bu ayda hiç

iftar etmeyecek sanırdık. Bazı aylarda ise çok iftar ederdi. Hatta biz onu hiç oruç tutmayacak sanırdık.

Resûl-i Ekrem (s.a.v.) in: “Ramazan ayından başka bir ayın tamamını oruçlu geçirdiğini görmedim.

Şaban ayındaki kadar Oruçlu olduğu başka bir ayda görmedim” demiştir.(Sahih-i Buhari Trc.Sarih Terc:6/295).

Usame Bin Zeyd (r.a) radıyallahu anh şöyle demiştir ey Allah'ın Resulü! Sizin Şaban ayında oruç

tuttuğunuz kadar başka hiçbir ayda tuttuğunuzu görmedim dedim.

Resûl-i Ekrem (s.a.v.):" Bu, Recep ile Ramazan arasında öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan

gafildir. Bu ayda ameller, alemlerin Rabbine yükseltilir. Bu sebeple ben de amelimin oruçlu iken

yükseltilmesini istiyorum" buyurdu.(Tergib ve Terhib: 2/467)