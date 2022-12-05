Üçlü virüs "Tridemi" için uzmanlardan ölümcül uyarabilir uyarısı! Üçlü virüs nedir, belirtileri nelerdir?

Havaların soğumasıyla grip vakalarında artış yaşanırken, son dönemde üst solunum yollarında aynı anda birden fazla virüs görülmeye başlandı. Üçlü virüs (tridemi) ise bu virüslerden biri. Üçlü virüs nedir, belirtileri nelerdir? Üçlü virüs tedavisi nasıldır?

ÜÇLÜ VİRÜS (TRİDEMİ) NEDİR?

Kış aylarına geçmemizle havalar soğumaya başladı. Mevsim geçişi ile beraber yaşanan bu soğuk havalar insanlarda üst solunum yolu enfeksiyonu riskini arttırıyor. Uzmanlar bu konuda sürekli üçlü salgın uyarısı yapıyor. Üçlü salgın; Kovid-19, grip ve RSV virüsünün birleşmesiyle oluşan salgına verilen addır. Dünyada “triple epidemi” olarak da bilinen üçlü salgın; grip, Kovid-19 ve özellikle çocuklarda sık görülen ve çok hızlı bulaşan RSV virüsü ile hızla yayılan bir salgındır. Dünya Sağlık Örgütü de üçlü salgın konusunda uyarılar yapmaya başladı.

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ÜÇLÜ VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, 'üçlü virüs' olarak bir arada görülen rinovirüs, RSV ve influenza ile ilgili yurttaşları uyardı.

Sipahi, "Altta yatan hastalık, daha önce özellikle yakın zamanda hastalıkla karşılaşmış olmak, aşı durumu ve yaş gibi değişkenlere bağlı olmak üzere bu üç virüs de ölüme neden olabilmekte. RSV ve influenzanın solunum yollarında yarattığı hasar ise rinovirüse göre daha uzun sürebilmekte" dedi.

"VAKA SAYILARI ARTMAKTA"

Bir arada görülen virüslerin artış gösterdiğine dikkati çeken Sipahi, şunları kaydetti:

"Aslında bu genel olarak Covid-19 dönemi yani 2020 yılı öncesinde de yaşadığımız mevsimsel bir artış. Havaların soğuması, kapalı alanlarda yaşama sıklığı artarken, havalandırma olasılığının azaldığı, çocukların sınıflarından dışarı daha az çıkmaya başladığı dönemin etkileri.

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Yurt dışında vakaların artması da seyahatler aracılığı ile ülkemizdeki vaka sayılarını artırmakta.

Rinovirüs ve RSV olarak bilinen Respiratory Syncitial Virus, eskiden de oldukça sık olurdu. Bu dönemde listeye influenza yani grip virüsünü de ekleyebiliriz. Covid aşılarının etkisiyle de Covid-19 tanısı nispeten azaldıkça ve Covid önlemleri azaltıldıkça rinovirüs, RSV ve influenza için etkinlik alanı açılmış yani enfekte edebileceği kişileri daha rahat bulmuş gözüküyor."

RSV NEDİR?

RSV yani Respiratuar Sinsisyal Virüs, grip gibi belirtileri olan ve özellikle çocuklarda dikkat edilmesi gereken bulaşıcı virüstür. RSV solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan ve havaların soğumasıyla etkisini arttıran bulaşıcı bir virüstür. RSV virüsü salgılar ve yakın temasla bulaşırken, yüzeylerde saatlerce canlı kalabiliyor. RSV virüsünün tanısı RSV antijenine bakılarak konuluyor. RSV virüsü en çok kış aylarında salgın şeklinde görülüyor. RSV, tüm çocukları enfekte edebilen ve cidid solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilen bir virüstür. Bu yüzden özellikle okul çağındaki çocuklarda RSV virüsüne dikkat edilmesi gerekiyor.

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RSV BELİRTİLERİ NELERDİR?

RSV virüsü bulaşan insanlar genellikle hastalığın dördüncü gününde semptomları net bir şekilde göstermeye başlar. RSV belirtileri ateş, burun akıntısı, iştahsızlık, hapşırma, öksürük gibi şikayetlerle karşımıza çıkar. RSV, belirtileri itibariyle soğuk algınlığı ve griple karıştırılıyor. RSV akciğere yayılarak solunum zorluğuna sebep olup ve hırıltılı nefes alma ve karın ağrısı gibi durumlara yol açıyor. RSV virüsünün bulaşıcılığı yüksek olduğu için özellikle kış aylarında tıpkı koronavirüste olduğu gibi fiziksel temas, öksürük gibi durumlara dikkat edilmesi gerekiyor.