Geçtiğimiz aylarda açıklanan karara göre belirtilen tarihe kadar doğal gaz kullanıcılarına gönderilecek faturada doğalgaz kullanımı 25 metreküpü geçmemiş ise aboneler hiçbir ücret ödemeyecek. Peki, 25 metreküp doğal gaz ne zamana kadar ücretsiz? İşte bedava doğal gaz son kullanım tarihi.
DOĞALGAZ NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ/ BEDAVA?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nisan 2023’te 1 yıl boyunca 25 metreküp doğalgazın ücretsiz verileceğini açıkladı. Buna göre 25 metreküp ücretsiz doğalgaz kampanyası 1 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.
KASIM 2023 DOĞALGAZ METREKÜP FİYATI NE KADAR?
BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.
25 METREKÜP DOĞALGAZ KAÇ TL?
1 metreküp fiyatı baz alındığında 25 metreküp doğalgaz 102 ile 110 TL arasında bir meblağ yapıyor. Doğalgaz faturalarında aylık ortalama 100 ile 110 liralık indirim uygulanıyor.