Geçtiğimiz aylarda açıklanan karara göre belirtilen tarihe kadar doğal gaz kullanıcılarına gönderilecek faturada doğalgaz kullanımı 25 metreküpü geçmemiş ise aboneler hiçbir ücret ödemeyecek. Peki, 25 metreküp doğal gaz ne zamana kadar ücretsiz? İşte bedava doğal gaz son kullanım tarihi.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.