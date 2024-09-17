Elektrik kesintisi sorgulama işlemleri, BEDAŞ ve Ayedaş gibi elektrik sağlayıcıların sunduğu hizmetlerle oldukça kolaylaştırılmıştır. Elektrik arızası durumunda, bu resmi web siteleri veya çağrı merkezleri aracılığıyla sorunun ne zaman giderileceğini öğrenmek mümkündür. BEDAŞ ve Ayedaş'ın elektrik kesintisini sorgulama sistemleri, kullanıcıların yaşadığı bölgedeki elektrik kesintilerini ve arıza durumlarını anlık olarak takip edebilmesine olanak tanır. İstanbul planlı elektrik kesintisi listesine elektrik arızası sorgulama yaparak ulaşmak mümkün.