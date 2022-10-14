UEFA Ülke Puanı Sıralaması 2022 Güncel liste: Türkiye 14. sıraya yerleşti

UEFA maçları devam ediyor. Temsilcilerimizin her Avrupa karşılaşamları sonrasında ülke puan sıralamalarında da değişiklik oluyor. UEFA Konferans Ligi ve Avrupa Ligi ekipleri arasında Sivasspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor Türkiye'yi temsilen yer alıyor. Dört temsilcimizin karşılaşmalarrı ve galibiyetlerı ardından Türkiye UEFA ülke sıralaması son durum sorgulanıyor. İşte, Türkiye sıralaması ve puanı...

UEFA 2022 ülke puanlarında Türkiye kaçıncı sırada?

Temsilcilerimiz, UEFA Lig'lerindeki mücadelelerinde galip gelerek ülke sıralamasında da kazandırdı. Buan göre 4 takımın mücadelesi sonunda 400x4=1600 puan elde edildi. Sonuçla birlikte Türkiye 14. sıraya yerleşti.

1 - İngiltere 95,998

2 - İspanya 85,141

3 - Almanya 73,231

4 - İtalya 67,069

5 - Fransa 54,664

6 - Hollanda 52,500

7 - Portekiz 50,216

8 - İskoçya 35,800

9 - Almanya 35,400

10 - Avusturya 33,000

11 - Sırbistan 30,875

12 - Norveç 28,750

13 - Çekya 28,050

14 - Türkiye 27,9

15- İsviçre 27,675

16 - Ukrayna 27,5

17 - Danimarka 26,625

18 - Rusya 26,215

19 - Hırvatistan 25,4

20 - Yunanistan 24,974

Temsilcilerimiz 4'te 4 yaparak Avrupa’yı feth etti

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaka'yı deplasmanda 2-1 yendi. Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantiledi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 16. dakikada Pedro ile 80. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti. AEK Larnaca'nın golünü ise 52. dakikada penaltıdan Ivan Trickovski attı. Fenerbahçe'de Valencia 86. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. AEK Larnaca'da Angel Garcia Cabezali 85. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundışı kaldı. Grupta oynadığı dördüncü karşılaşma sonrasında 10 puana yükselen sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürdü ve UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turu garantiledi.

Trabzonspor 3 puanı 4 golle aldı! Trabzonspor 4-0 Monaco

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Fransa temsilcisi Monaco'yu 4-0 gibi farklı sonuçla yenerek gruptaki iddiasını sürdürdü. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde tarihi bir gece yaşadı. Temsilcimiz, sahasında Fransa'nın köklü ekiplerinden Monaco'yu farklı yendi. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 44. dakikada Malang Sarr kendi kalesine, 48. dakikada Vitor Hugo 57. dakikada Enis Bardhi ile 69. dakikada Trezeguet kaydetti. Trabzonspor bu sonuçla grupta ikinci galibiyetini alarak 6 puana yükselerek H grubunda ikinci sıraya yerleşti ve iddiasını sürdürdü.

Başakşehir

Avrupa'da Başakşehir fırtınası sürüyor

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4. maçında Letonya ekibi RFS'yi 3-0 yendi ve 10 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı da turuncu-lacivertli takımın 2-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada Medipol Başakşehir'in golleri Deniz Türüç, Stefano Okaka (2)'dan geldi. Grupta oynadığı 4. maçta 3. galibiyetini elde eden İstanbul ekibi puanını 10'a yükseltti ve son 2 maç öncesinde liderliğini sürdürdü. İkinci yenilgisini alan RFS ise 2 puanla son sırada kaldı. Grubun diğer maçında ise İtalyan ekibi Fiorentina sahasında İskoç temsilcisi Hearts'i 5-1 mağlup etti ve puanını 7'ye yükselterek Medipol Başakşehir'i takibini sürdürdü. Hearts ise 3 puan ile 3. sırada yer aldı. Turuncu-lacivertli ekip grupta beşinci maçında 27 Ekim Perşembe günü deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

Sivasspor

Sivasspor geriden gelerek kazandı

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta, Kosova temsilcisi Ballkani'yi 2-1 yendi. Ballkani, Priştine şehrindeki Fadil Vokrri Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Müsabakayı Avusturya Futbol Federasyonundan Manuel Schuettengruber yönetti. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Hakan Arslan ile 81. dakikada Angielski kaydetti. Avrupa'da zafer gecesi: Temsilcilerimiz 4'te 4 yaptı Ballkani'nin tek golünü 36. dakikada Armend Thaçi attı. Tur için kritik bir galibiyet elde eden Sivasspor, 7 puana yükseldi. Gruptaki ilk maçında ağırladığı Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'ü 1-0 yenerken, son karşılaşmasında konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetmişti. Grubun diğer maçında ise CFR Cluj, Slavia Prag'ı 2-0 yenerek 7 puana yükseldi.