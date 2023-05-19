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West Ham 2-1'in rövanşında AZ Alkmaar'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde AZ Alkmaar ve West Ham United karşı karşıya geldi. 2-1 biten ilk maçın rövanşında West Ham United deplasmanda AZ Alkmaar’ı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Gol dakika 90+4’de Pablo Fornals’dan geldi. AZ Alkmaar - West Ham United maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:32 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
AZ Alkmaar 0-1 West Ham United Maç Özeti İzle (VİDEO)

AZ Alkmaar 0-1 West Ham United Maç Özeti İzle (VİDEO)

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanşında AZ Alkmaar evinde West Ham United’ı konuk etti. West Ham maçı 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

AZ ALKMAAR - WEST HAM UNİTED MAÇ ÖZETİ

AZ Alkmaar - West Ham United maç özetini izlemek için

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE FİNALİSTLER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final rövanş maçlarının ardından West Ham United ve Fiorentina finale yükseldi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali’ne yükselen takımlar bugün oynanan maçlarla tamamlandı. İlk maçı 2-1 kazanan West Ham United, rövanş maçında AZ Alkmaar’ı deplasmanda maçın 90+4. dakikasında Pablo Fornals’ın attığı golle yenerek finale çıktı. Gecenin bir diğer müsabakasında ise Basel, Fiorentina’yı ağırladı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Basel, evinde Fiorentina’ya 2-1 mağlup oldu ve karşılaşma uzatmaya gitti. Fiorentina, 120+9. dakikada Antonin Barak’ın attığı golle 3-1 öne geçerek finale çıktı. Bu sonuçla West Ham United finalde Fiorentina ile eşleşti.



#AZ Alkmaar
#West Ham United
#UEFA Konferans Ligi
#final
#Pablo Fornals
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