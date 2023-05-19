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Basel son dakikada yıkıldı: Antonin Barak Fiorentina'yı finale taşıdı

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final rövanşında Basel ve Fiorentina karşı karşıya geldi. 2-1’lik skorla ilk maçtan galip gelen Basel deplasmanda Fiorentina’ya 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın 90 dakikası 2-1’lik Fiorentina’nın üstünlüğüyle tamamlandı ve uzatmalara gidildi. Uzatma devrelerinin son dakikası 120+9’da Antonin Barak topu filelerde buluşturararak takımı Fiorentina’yı finale yükseltti. Basel - Fiorentina özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

09:47 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Basel 1-3 Fiorentina Maç Özet

Basel 1-3 Fiorentina Maç Özet

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde futbolseverler nefes kesen maça konuk oldu. 2-1 biten ilk maçın rövanşında Basel evinde Fiorentina’yı konuk etti. Maçın 90 dakikası 2-1’lik skorla tamamlandı ve uzatmalara gidildi. Dakika 120+9’da Antonin Barak’la 3-1 öne geçen Fiorentina adını finale yazdırdı. İşte özet.

BASEL - FİORENTİNA MAÇ ÖZETİ

Basel - Fiorentina maç özetini izlemek için

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE FİNALİSTLER BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final rövanş maçlarının ardından West Ham United ve Fiorentina finale yükseldi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali’ne yükselen takımlar bugün oynanan maçlarla tamamlandı. İlk maçı 2-1 kazanan West Ham United, rövanş maçında AZ Alkmaar’ı deplasmanda maçın 90+4. dakikasında Pablo Fornals’ın attığı golle yenerek finale çıktı. Gecenin bir diğer müsabakasında ise Basel, Fiorentina’yı ağırladı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Basel, evinde Fiorentina’ya 2-1 mağlup oldu ve karşılaşma uzatmaya gitti. Fiorentina, 120+9. dakikada Antonin Barak’ın attığı golle 3-1 öne geçerek finale çıktı. Bu sonuçla West Ham United finalde Fiorentina ile eşleşti.



#Basel
#Fiorentina
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#yarı final
#Antonin Barak
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