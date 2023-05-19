UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalinde futbolseverler nefes kesen maça konuk oldu. 2-1 biten ilk maçın rövanşında Basel evinde Fiorentina’yı konuk etti. Maçın 90 dakikası 2-1’lik skorla tamamlandı ve uzatmalara gidildi. Dakika 120+9’da Antonin Barak’la 3-1 öne geçen Fiorentina adını finale yazdırdı. İşte özet.

Bu yıl ikincisi düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali’ne yükselen takımlar bugün oynanan maçlarla tamamlandı. İlk maçı 2-1 kazanan West Ham United, rövanş maçında AZ Alkmaar’ı deplasmanda maçın 90+4. dakikasında Pablo Fornals’ın attığı golle yenerek finale çıktı. Gecenin bir diğer müsabakasında ise Basel, Fiorentina’yı ağırladı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Basel, evinde Fiorentina’ya 2-1 mağlup oldu ve karşılaşma uzatmaya gitti. Fiorentina, 120+9. dakikada Antonin Barak’ın attığı golle 3-1 öne geçerek finale çıktı. Bu sonuçla West Ham United finalde Fiorentina ile eşleşti.