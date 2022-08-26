2022 UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman? Fenerbahçe, Trabzonspor maç tarihleri

Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi, İstanbul'da yapıldı. Kura çekilişi neticesinde Fenerbahçe B Brubu'nda Ukrayna'dan Dinamo Kiev, Fransa'dan Stade Rennais ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile eşleşti.
Trabzonspor ise H Grubu'nda Sırbistan ekibi Kızılyıldız, Fransız kulüp Monaco ve Macar Ferençvaroş ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman 2022 ne zaman?
İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ne zaman?
Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki gruplar şu şekilde:
A Grubu
Arsenal
PSV Eindhoven
Bodo/Glimt
Zürich
B Grubu
Dinamo Kiev
Rennes
FENERBAHÇE
AEK Larnaca
C Grubu
Roma
Ludogorets
Real Betis
Helsinki
D Grubu
Braga
Malmö
Union Berlin
Saint-Gilloise
E Grubu
Manchester United
Sociedad
Sheriff
Omonoia
F Grubu
Lazio
Feyenoord
Midtjylland
Sturm Graz
G Grubu
Olympiakos
Qarabağ
Freiburg
Nantes
H Grubu
Kızılyıldız
Monaco
Ferençvaroş
Trabzonspor