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2022 UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman? Fenerbahçe, Trabzonspor maç tarihleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gruplardaki rakipleri hem Fenerbahçe hem Trabzonspor taraftarı tarafından merak ediliyordu. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı. Avrupa Ligi grup takımları belli olmasından sonra 2022 UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman başlayacak, nerede oynanacak? soruları da sorulmaya başlandı. İşte Fenerbahçe, Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? sorusunun cevabı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman başlayacak, nerede oynanacak?
Avrupa Ligi grup maçları ne zaman oynanacak?

Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu grup kuralarının çekimi, İstanbul'da yapıldı. Kura çekilişi neticesinde Fenerbahçe B Brubu'nda Ukrayna'dan Dinamo Kiev, Fransa'dan Stade Rennais ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile eşleşti.

Trabzonspor ise H Grubu'nda Sırbistan ekibi Kızılyıldız, Fransız kulüp Monaco ve Macar Ferençvaroş ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman 2022 ne zaman?

İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ne zaman?

Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki gruplar şu şekilde:

A Grubu

Arsenal

PSV Eindhoven

Bodo/Glimt

Zürich

B Grubu

Dinamo Kiev

Rennes

FENERBAHÇE

AEK Larnaca

C Grubu

Roma

Ludogorets

Real Betis

Helsinki

D Grubu

Braga

Malmö

Union Berlin

Saint-Gilloise

E Grubu

Manchester United

Sociedad

Sheriff

Omonoia

F Grubu

Lazio

Feyenoord

Midtjylland

Sturm Graz

G Grubu

Olympiakos

Qarabağ

Freiburg

Nantes

H Grubu

Kızılyıldız

Monaco

Ferençvaroş

Trabzonspor

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