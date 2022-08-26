2022 UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman? Fenerbahçe, Trabzonspor maç tarihleri UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gruplardaki rakipleri hem Fenerbahçe hem Trabzonspor taraftarı tarafından merak ediliyordu. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi tamamlandı. Avrupa Ligi grup takımları belli olmasından sonra 2022 UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman başlayacak, nerede oynanacak? soruları da sorulmaya başlandı. İşte Fenerbahçe, Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? sorusunun cevabı.

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