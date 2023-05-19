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Zeki Çelik’li Roma, Leverkusen’i eleyerek UEFA Avrupa Ligi’nde finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Bayer Leverkusen evinde Roma’yı konuk etti. ilk karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Jose Mourinho’nun öğrencileri, deplasmanda Alman temsilcisi Leverkusen ile golsüz berabere kalarak finalde Sevilla’nın rakibi oldu. Maçta milli futbolcu Zeki Çelik 78 dakika forma giydi ve yerini Chris Smalling’e bıraktı. Bayer Leverkusen - Roma maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:08 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bayer Leverkusen 0-0 Roma Maç Özeti İzle (VİDEO)

Bayer Leverkusen 0-0 Roma Maç Özeti İzle (VİDEO)

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Bayer Leverkusen ve Roma karşı karşıya geldi. Maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı ve Roma adını finale yazdırdı.

BAYER LEVERKUSEN - ROMA MAÇ ÖZETİ

Bayer Leverkusen - Roma maç özetini izlemek için

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FİNALİN ADI: SEVİLLA - ROMA

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçlarının ardından finalin adı Sevilla-Roma oldu.


İspanyol ekibi Sevilla, 1-1’in rövanşından İtalyan temsilcisi Juventus’u konuk etti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Juventus oldu. 65. dakikada Dusan Vlahovic, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Sevilla, 71. dakikada Suso ile eşitliği yakaladı. 90 dakika 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken, 95. dakikada Lamela sahneye çıktı ve Sevilla’yı 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi ve İspanyol ekibi adını finale yazdırdı.

Gecenin diğer maçında ise ilk karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Roma, deplasmanda Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ile golsüz berabere kalarak finalde Sevilla’nın rakibi oldu.

SEVİLLA - ROMA FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Final 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.




#Bayer Leverkusen
#Roma
#UEFA Avrupa Ligi
#yarı final
#Jose Mourinho
1 saat önce
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