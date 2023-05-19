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Sevilla, Juventus'u 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi

UEFA Avrupa Ligi yarı finali 1-1 biten ilk maçın rövanşında Sevilla evinde Juventus’u konuk etti. Maçın 90 dakikası yine 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı ve uzatma devrelerine gidildi. Dakika 95’de Erik Lamela Sevilla’yı 2-1 öne geçirdi ve Sevilla bu sonuçla finale yükseldi. Maçın 115. dakikasında Marcos Acuna kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Sevilla - Juventus maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

10:26 . 19/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sevilla 2-1 Juventus Maç Özeti İzle (VİDEO)

Sevilla 2-1 Juventus Maç Özeti İzle (VİDEO)

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanşında Sevilla ve Juventus karşı karşıya geldi. 90 dakikası 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçta uzatmalara gidildi. Maçta son sözü Erik Lamela söyledi ve Sevilla 2-1 galip gelerek finalde Roma’nın rakibi oldu.

SEVİLLA - JUVENTUS MAÇ ÖZETİ

Sevilla - Juventus maç özetini izlemek için

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE FİNALİN ADI: SEVİLLA - ROMA

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçlarının ardından finalin adı Sevilla-Roma oldu.

İspanyol ekibi Sevilla, 1-1’in rövanşından İtalyan temsilcisi Juventus’u konuk etti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Juventus oldu. 65. dakikada Dusan Vlahovic, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Sevilla, 71. dakikada Suso ile eşitliği yakaladı. 90 dakika 1-1’lik eşitlikle tamamlanırken, 95. dakikada Lamela sahneye çıktı ve Sevilla’yı 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi ve İspanyol ekibi adını finale yazdırdı.

Gecenin diğer maçında ise ilk karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Roma, deplasmanda Alman temsilcisi Bayer Leverkusen ile golsüz berabere kalarak finalde Sevilla’nın rakibi oldu.

SEVİLLA - ROMA FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?

Final 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanacak.




#Sevilla
#Juventus
#UEFA Avrupa Ligi
#Marcos Acuna
#Erik Lamela
1 saat önce
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